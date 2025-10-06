ФОТО. Сборная Украины начала учебно-тренировочный сбор в Польше

Сборная Украины начала в Польше подготовку к двум матчам отбора ЧМ-2026 против Исландии (10 октября, Рейкьявик) и Азербайджана (13 октября, Краков).

Футболисты, выступающие в чемпионате Украины, добирались до лагеря национальной команды поездом до Варшавы, а оттуда – автобусом. Легионеры присоединялись к партнерам непосредственно в Польше.

В Польше сине-желтые будут тренироваться до 8 октября, когда команда отправится в Рейкьявик. 9 октября пройдут традиционные предматчевые пресс-конференция Сергея Реброва и одного из его футболистов (начало – в 20:30 по киевскому времени) и тренировка (21:00 по киевскому времени) на арене матча Исландия – Украина, стадионе Лейгардальсведлюр. Возвращение в Польшу запланировано на 11 октября.

12 октября в Кракове пройдут традиционные мероприятия перед матчем Украина – Азербайджан. В 17:30 по местному времени начнется пресс-конференция Сергея Реброва и одного из его игроков, а в 18:00 – тренировка сборной Украины. Общение с представителями СМИ азербайджанской стороны и тренировка соперников начнутся в 19:30 и 20:00 по местному времени соответственно.

Состав сборной Украины на октябрьские матчи

Вратари: Георгий Бущан (Полесье Житомир), Анатолий Трубин (Бенфика, Португалия), Дмитрий Резник (Шахтер Донецк).

Защитники: Илья Забарный (ПСЖ, Франция), Александр Сваток (Остин, США), Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Юхим Конопля (все – Шахтер Донецк), Александр Тимчик (Динамо Киев), Виталий Миколенко (Эвертон, Англия), Богдан Михайличенко (Полесье Житомир).

Полузащитники: Егор Ярмолюк (Брентфорд, Англия), Иван Калюжный (Металлист 1925 Харьков), Николай Шапаренко, Владимир Бражко, Назар Волошин (все – Динамо Киев), Георгий Судаков (Бенфика, Португалия), Артем Бондаренко, Олег Очеретько (оба – Шахтер Донецк), Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко, Владислав Велетень (все – Полесье Житомир), Виктор Цыганков (Жирона, Испания), Руслан Малиновский (Дженоа, Италия).

Нападающие: Артем Довбик (Рома, Италия), Владислав Ванат (Жирона, Испания).

