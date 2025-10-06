Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Ярмолюк и Довбик приехали в расположение сборной Украины
Чемпионат мира
06 октября 2025, 23:12 | Обновлено 06 октября 2025, 23:16
106
0

ВИДЕО. Ярмолюк и Довбик приехали в расположение сборной Украины

Команда Сергея Реброва сыграет два матча квалификации ЧМ-2026

06 октября 2025, 23:12 | Обновлено 06 октября 2025, 23:16
106
0
ВИДЕО. Ярмолюк и Довбик приехали в расположение сборной Украины
УАФ

Сборная Украины начинает сборы перед двумя матчами квалификации чемпионата мира 2026.

Легионеры Егор Ярмолюк и Артем Довбик вечером 6 октября приехали в расположение сборной Украины.

Тренерский штаб сборной Украины во главе с Сергеем Ребровым будет готовить команду к поединкам отбора ЧМ-2026.

Сине-желтая команда сыграет против Исландии (10 октября в 21:45 в Рейкьявике) и Азербайджане (13 октября в 21:45 в Кракове).

ВИДЕО. Ярмолюк и Довбик приехали в расположение сборной Украины

По теме:
ФОТО. Сборная Украины начала учебно-тренировочный сбор в Польше
Челси настроен купить жемчужину сборной Украины. Тот уже принял решение
Названа зарплата Фабио Каннаваро в сборной Узбекистана
сборная Украины по футболу ЧМ-2026 по футболу Артем Довбик Егор Ярмолюк видео переезд (перелет)
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Как выглядит турнирная таблица УПЛ после фиаско Шахтера и ничьей Динамо
Футбол | 06 октября 2025, 06:23 38
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после фиаско Шахтера и ничьей Динамо
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после фиаско Шахтера и ничьей Динамо

Горняки остаются лидерами УПЛ, опережая Динамо и Кривбасс

В УЕФА разрешили провести матчи Ла Лиги и Серии A вне пределов Европы
Футбол | 06 октября 2025, 22:17 1
В УЕФА разрешили провести матчи Ла Лиги и Серии A вне пределов Европы
В УЕФА разрешили провести матчи Ла Лиги и Серии A вне пределов Европы

Барселона и Вильярреал сыграют в Майами, а Милан и Комо встретятся в Перте

В команде Мудрика в шоке от УАФ. Известно, от кого зависит судьба Михаила
Футбол | 06.10.2025, 06:53
В команде Мудрика в шоке от УАФ. Известно, от кого зависит судьба Михаила
В команде Мудрика в шоке от УАФ. Известно, от кого зависит судьба Михаила
Маркевич отреагировал на конфликт Ярмоленко и Шовковского
Футбол | 06.10.2025, 13:29
Маркевич отреагировал на конфликт Ярмоленко и Шовковского
Маркевич отреагировал на конфликт Ярмоленко и Шовковского
Новое лицо бокса хочет драться с Усиком. Ему пророчат корону Александра
Бокс | 06.10.2025, 21:48
Новое лицо бокса хочет драться с Усиком. Ему пророчат корону Александра
Новое лицо бокса хочет драться с Усиком. Ему пророчат корону Александра
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шахтер – ЛНЗ – 1:4. Громкая сенсация во Львове. Видео голов и обзор матча
Шахтер – ЛНЗ – 1:4. Громкая сенсация во Львове. Видео голов и обзор матча
05.10.2025, 20:37 4
Футбол
ВИДЕО. Прямо в девятку. Ванат забил второй мяч за Жирону
ВИДЕО. Прямо в девятку. Ванат забил второй мяч за Жирону
04.10.2025, 17:36 14
Футбол
Йожеф Сабо назвал тренера, который сейчас должен возглавлять Динамо
Йожеф Сабо назвал тренера, который сейчас должен возглавлять Динамо
06.10.2025, 08:52 5
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Никогда бы не поверил, что Усик выиграет этот поединок»
Тайсон ФЬЮРИ: «Никогда бы не поверил, что Усик выиграет этот поединок»
05.10.2025, 07:07 7
Бокс
Динамо после фиаско в Европе получит усиление в лице игрока сборной Украины
Динамо после фиаско в Европе получит усиление в лице игрока сборной Украины
04.10.2025, 23:27 7
Футбол
Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «То, что сделал Довбик, большая редкость»
Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «То, что сделал Довбик, большая редкость»
04.10.2025, 21:52
Футбол
Сенсационный разгром. ЛНЗ во Львове деклассировал Шахтер
Сенсационный разгром. ЛНЗ во Львове деклассировал Шахтер
05.10.2025, 19:57 243
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем