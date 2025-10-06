Сборная Украины начинает сборы перед двумя матчами квалификации чемпионата мира 2026.

Легионеры Егор Ярмолюк и Артем Довбик вечером 6 октября приехали в расположение сборной Украины.

Тренерский штаб сборной Украины во главе с Сергеем Ребровым будет готовить команду к поединкам отбора ЧМ-2026.

Сине-желтая команда сыграет против Исландии (10 октября в 21:45 в Рейкьявике) и Азербайджане (13 октября в 21:45 в Кракове).

ВИДЕО. Ярмолюк и Довбик приехали в расположение сборной Украины