Чемпионат мира06 октября 2025, 23:12 | Обновлено 06 октября 2025, 23:16
106
0
ВИДЕО. Ярмолюк и Довбик приехали в расположение сборной Украины
Команда Сергея Реброва сыграет два матча квалификации ЧМ-2026
06 октября 2025, 23:12 | Обновлено 06 октября 2025, 23:16
106
0
Сборная Украины начинает сборы перед двумя матчами квалификации чемпионата мира 2026.
Легионеры Егор Ярмолюк и Артем Довбик вечером 6 октября приехали в расположение сборной Украины.
Тренерский штаб сборной Украины во главе с Сергеем Ребровым будет готовить команду к поединкам отбора ЧМ-2026.
Сине-желтая команда сыграет против Исландии (10 октября в 21:45 в Рейкьявике) и Азербайджане (13 октября в 21:45 в Кракове).
ВИДЕО. Ярмолюк и Довбик приехали в расположение сборной Украины
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 06 октября 2025, 06:23 38
Горняки остаются лидерами УПЛ, опережая Динамо и Кривбасс
Футбол | 06 октября 2025, 22:17 1
Барселона и Вильярреал сыграют в Майами, а Милан и Комо встретятся в Перте
Футбол | 06.10.2025, 06:53
Футбол | 06.10.2025, 13:29
Бокс | 06.10.2025, 21:48
Комментарии 0
Популярные новости
05.10.2025, 20:37 4
04.10.2025, 17:36 14
06.10.2025, 08:52 5
05.10.2025, 07:07 7
04.10.2025, 23:27 7
04.10.2025, 21:52
05.10.2025, 19:57 243