Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
07 октября 2025, 23:02 | Обновлено 07 октября 2025, 23:38
Бленуце принял сенсационное решение после скандала в Динамо

Футболист решил покинуть клуб – но пути назад нет

Бленуце принял сенсационное решение после скандала в Динамо
ФК Динамо. Владислав Бленуце

Нападающий «Динамо» Владислав Бленуце хотел сразу покинуть «Динамо» после трансфера, сообщил журналист Роман Бебех.

«После того, как появилась эта первая волна негатива по отношению к нему, он уже очень серьезно относился к тому, чтобы покинуть Динамо немедленно.

Но уже было подписано все соглашение, и это уже не удавалось осуществить без каких-либо потерь для его предыдущего клуба. А его бывший клуб уже не желал восстанавливать все как было», – отметил журналист.

Ранее Бленуце вляпался в скандал – Владислав был сторонником российского контента, о чем свидетельствуют его репосты в ТикТоке.

Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Владислав Бленуце Роман Бебех УПЛ-ТВ
Дмитрий Олейник Источник: УПЛ-ТВ
Комментарии 10
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Людмила Павловська
Кому це потрібно. Хватить це мусолить. 
Ответить
+5
DK2025
Опять плевок в сторону Динамо. Причём абсолютно ни о чем типа "я хотел подать на развод с женой. Но не смог по брачному договору'. Спорт уа вы никак не насытитесь?! 
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
sania
Спорт юа, а що далі? Знову по колу Сабо, Леоненко, Бурбас?
Ответить
0
Avaksi
Дурість, направляти хейт проти гравця. Це не мотивує до гри. ДК і так грає як гімно, а вболівальники ще і стимулюють окремого гравця класти на неї.
Треба направляти хейт проти керівництва: селекційної служби, спортдира, Суркіса. Вони повинні продати гравця, а не гравець повинен піти
Ответить
0
Iigor6583
Як показали його виступи за ДК футболіст він кривоногий, тихохідний, на ходулях (напівзігнутих), нічим не відрізняється від інших тихолазів динамо.
Ответить
-1
Saar
Лайно ватне
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
Фанаты Бленуце
Не уходи. Бленуце ты наш новый кумир! Ты всей семьёй своей Владислав за Соловьёва и русский мир
Ответить
-2
Der Gartenzwerg
Колишній клуб здихався такого таланта і назад забирати не хоче
Ответить
-2
