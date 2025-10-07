Бленуце принял сенсационное решение после скандала в Динамо

Нападающий «Динамо» Владислав Бленуце хотел сразу покинуть «Динамо» после трансфера, сообщил журналист Роман Бебех.

«После того, как появилась эта первая волна негатива по отношению к нему, он уже очень серьезно относился к тому, чтобы покинуть Динамо немедленно.

Но уже было подписано все соглашение, и это уже не удавалось осуществить без каких-либо потерь для его предыдущего клуба. А его бывший клуб уже не желал восстанавливать все как было», – отметил журналист.

Ранее Бленуце вляпался в скандал – Владислав был сторонником российского контента, о чем свидетельствуют его репосты в ТикТоке.