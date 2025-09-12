Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Яремчук вернулся в Украину, новый клуб для Сикана, жеребьевка Кубка Дэвиса
Другие новости
12 сентября 2025, 06:00 |
1555
0

Яремчук вернулся в Украину, новый клуб для Сикана, жеребьевка Кубка Дэвиса

Главные новости за 11 сентября на Sport.ua

12 сентября 2025, 06:00 |
1555
0
Яремчук вернулся в Украину, новый клуб для Сикана, жеребьевка Кубка Дэвиса
Getty Images/Global Images Ukraine.

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 11 сентября.

1. У сборной Франции проблемы со Стад де Франс. Почему Украина там не сыграет
Команду Реброва в ноябре «трехцветные» примут на Парк де Пренс

2А. Форвард Олимпиакоса Яремчук вернулся в Украину. Известна причина
Украинский футболист получил разрешение покинуть Грецию, чтобы восстановиться после травмы

2В. Сикан продолжит карьеру в клубе, где играет футболист Динамо
«Трабзонспор» предложил «Коджаэлиспору» подписать украинского форварда

3А. ОФИЦИАЛЬНО. Финал Лиги чемпионов 2026/27 пройдет в Мадриде. Названа арена
На Исполкоме УЕФА принято несколько важных решений

3В. ФОТО. Украинский полузащитник помог Барселоне U-18 победить на клубном ЧМ
Артем Рыбак забил победный гол в ворота аргентинского «Расинга»

4А. Хацкевич назвал трех игроков, из-за которых Украина опозорилась в Баку
Легенда «Динамо» выделил Калюжного, Бондаренко и Очеретько

4В. Динамо предложили вратаря сборной Украины. Суркис уже принял решение
Георгий Бущан мог вернуться в Киев

5. Источник: в УАФ нет никаких списков и кандидатов на замену Реброву
На этот момент замена тренера не планируется

6. Ворскла проиграла Левену в 3-м раунде квалификации женской Лиги чемпионов
Ответный матч противостояния пройдет через неделю снова в Бельгии

7А. Состоялась жеребьевка противостояния Кубка Дэвиса Украина – Доминикана
Поединки пройдут в Анталии 12 и 13 сентября, старт игрового дня в пятницу – в 11:00

7В. Олейникова повесила баранку сербке и вышла в 1/4 финала турнира в Любляне
Александра в двух сетах обыграла Теодору Костович во втором круге соревнования в Словении

8. Суперфинал Евролиги. Украина отыграла три мяча у Испании, но уступила
Соревнования по пляжному футболу проходят в итальянском Виареджо

9. ЧМ по легкой атлетике. Известны все соперницы Магучих, Левченко и Табашник
Сразу три украинки будут бороться за выход в финал

10А. Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Это главный бой века. После этого он завершит карьеру»
Влиятельный функционер поделился мнением о предстоящем противостоянии Альвареса и Кроуфорда

10В. Богачук будет брать реванш в андеркарде Канело и Кроуфорда
Соперник когда-то нокаутировал Сергея

По теме:
Критика Реброва, Чигринский завершил карьеру, Миколенко ждут в Серии A
Ужасная игра в Баку, пента-трик Холанда, гол Роналду, смена коуча Форест
Хацкевич в Полесье, победа Динамо, допинг-скандал Мудрика, слова Реброва
главные новости
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Забарный принял неприятное решение после провала сборной Украины
Футбол | 11 сентября 2025, 11:26 11
Забарный принял неприятное решение после провала сборной Украины
Забарный принял неприятное решение после провала сборной Украины

Илья решил закрыть комментарии в Instagram

Тони БЕЛЛЬЮ: «То, что происходит в Украине – позор. Усик этого очень хочет»
Бокс | 11 сентября 2025, 23:23 4
Тони БЕЛЛЬЮ: «То, что происходит в Украине – позор. Усик этого очень хочет»
Тони БЕЛЛЬЮ: «То, что происходит в Украине – позор. Усик этого очень хочет»

Британец – о возможном бое Александра в Украине

Ливерпуль отказался продавать игрока, поэтому Реал заберет его бесплатно
Футбол | 12.09.2025, 04:41
Ливерпуль отказался продавать игрока, поэтому Реал заберет его бесплатно
Ливерпуль отказался продавать игрока, поэтому Реал заберет его бесплатно
Усик назвал победителя супербоя Кроуфорд – Альварес
Бокс | 11.09.2025, 17:30
Усик назвал победителя супербоя Кроуфорд – Альварес
Усик назвал победителя супербоя Кроуфорд – Альварес
Клуб, который продал игрока в киевское Динамо, отстранен от всех турниров
Футбол | 11.09.2025, 11:45
Клуб, который продал игрока в киевское Динамо, отстранен от всех турниров
Клуб, который продал игрока в киевское Динамо, отстранен от всех турниров
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ЧМ по легкой атлетике. Известны все соперницы Магучих, Левченко и Табашник
ЧМ по легкой атлетике. Известны все соперницы Магучих, Левченко и Табашник
11.09.2025, 19:05 3
Другие виды
Вслед за россией. ФИФА готовит дисквалификацию еще одной сборной
Вслед за россией. ФИФА готовит дисквалификацию еще одной сборной
10.09.2025, 03:06 4
Футбол
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Знаете, почему сборная Украины все время проигрывает?»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Знаете, почему сборная Украины все время проигрывает?»
10.09.2025, 23:59 5
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Я сейчас очень осуждаю себя за это»
Майк ТАЙСОН: «Я сейчас очень осуждаю себя за это»
10.09.2025, 23:06 1
Бокс
Сауль АЛЬВАРЕС: «Этот парень уже превзошел Мейвезера, и это факт»
Сауль АЛЬВАРЕС: «Этот парень уже превзошел Мейвезера, и это факт»
10.09.2025, 04:59 1
Бокс
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он должен отказаться ехать в сборную Украины»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он должен отказаться ехать в сборную Украины»
10.09.2025, 08:05 9
Футбол
Легенда бокса из Британии: «Он бы победил Кличко, но проиграет Усику»
Легенда бокса из Британии: «Он бы победил Кличко, но проиграет Усику»
10.09.2025, 05:36 1
Бокс
Эвертон получил официальное предложение по Миколенко от топового клуба
Эвертон получил официальное предложение по Миколенко от топового клуба
11.09.2025, 07:07 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем