Яремчук вернулся в Украину, новый клуб для Сикана, жеребьевка Кубка Дэвиса
Главные новости за 11 сентября на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 11 сентября.
1. У сборной Франции проблемы со Стад де Франс. Почему Украина там не сыграет
Команду Реброва в ноябре «трехцветные» примут на Парк де Пренс
2А. Форвард Олимпиакоса Яремчук вернулся в Украину. Известна причина
Украинский футболист получил разрешение покинуть Грецию, чтобы восстановиться после травмы
2В. Сикан продолжит карьеру в клубе, где играет футболист Динамо
«Трабзонспор» предложил «Коджаэлиспору» подписать украинского форварда
3А. ОФИЦИАЛЬНО. Финал Лиги чемпионов 2026/27 пройдет в Мадриде. Названа арена
На Исполкоме УЕФА принято несколько важных решений
3В. ФОТО. Украинский полузащитник помог Барселоне U-18 победить на клубном ЧМ
Артем Рыбак забил победный гол в ворота аргентинского «Расинга»
4А. Хацкевич назвал трех игроков, из-за которых Украина опозорилась в Баку
Легенда «Динамо» выделил Калюжного, Бондаренко и Очеретько
4В. Динамо предложили вратаря сборной Украины. Суркис уже принял решение
Георгий Бущан мог вернуться в Киев
5. Источник: в УАФ нет никаких списков и кандидатов на замену Реброву
На этот момент замена тренера не планируется
6. Ворскла проиграла Левену в 3-м раунде квалификации женской Лиги чемпионов
Ответный матч противостояния пройдет через неделю снова в Бельгии
7А. Состоялась жеребьевка противостояния Кубка Дэвиса Украина – Доминикана
Поединки пройдут в Анталии 12 и 13 сентября, старт игрового дня в пятницу – в 11:00
7В. Олейникова повесила баранку сербке и вышла в 1/4 финала турнира в Любляне
Александра в двух сетах обыграла Теодору Костович во втором круге соревнования в Словении
8. Суперфинал Евролиги. Украина отыграла три мяча у Испании, но уступила
Соревнования по пляжному футболу проходят в итальянском Виареджо
9. ЧМ по легкой атлетике. Известны все соперницы Магучих, Левченко и Табашник
Сразу три украинки будут бороться за выход в финал
10А. Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Это главный бой века. После этого он завершит карьеру»
Влиятельный функционер поделился мнением о предстоящем противостоянии Альвареса и Кроуфорда
10В. Богачук будет брать реванш в андеркарде Канело и Кроуфорда
Соперник когда-то нокаутировал Сергея
