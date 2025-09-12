Яремчук вернулся в Украину, новый клуб для Сикана, жеребьевка Кубка Дэвиса

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 11 сентября.

1. У сборной Франции проблемы со Стад де Франс. Почему Украина там не сыграет

Команду Реброва в ноябре «трехцветные» примут на Парк де Пренс

2А. Форвард Олимпиакоса Яремчук вернулся в Украину. Известна причина

Украинский футболист получил разрешение покинуть Грецию, чтобы восстановиться после травмы

2В. Сикан продолжит карьеру в клубе, где играет футболист Динамо

«Трабзонспор» предложил «Коджаэлиспору» подписать украинского форварда

3А. ОФИЦИАЛЬНО. Финал Лиги чемпионов 2026/27 пройдет в Мадриде. Названа арена

На Исполкоме УЕФА принято несколько важных решений

3В. ФОТО. Украинский полузащитник помог Барселоне U-18 победить на клубном ЧМ

Артем Рыбак забил победный гол в ворота аргентинского «Расинга»

4А. Хацкевич назвал трех игроков, из-за которых Украина опозорилась в Баку

Легенда «Динамо» выделил Калюжного, Бондаренко и Очеретько

4В. Динамо предложили вратаря сборной Украины. Суркис уже принял решение

Георгий Бущан мог вернуться в Киев

5. Источник: в УАФ нет никаких списков и кандидатов на замену Реброву

На этот момент замена тренера не планируется

6. Ворскла проиграла Левену в 3-м раунде квалификации женской Лиги чемпионов

Ответный матч противостояния пройдет через неделю снова в Бельгии

7А. Состоялась жеребьевка противостояния Кубка Дэвиса Украина – Доминикана

Поединки пройдут в Анталии 12 и 13 сентября, старт игрового дня в пятницу – в 11:00

7В. Олейникова повесила баранку сербке и вышла в 1/4 финала турнира в Любляне

Александра в двух сетах обыграла Теодору Костович во втором круге соревнования в Словении

8. Суперфинал Евролиги. Украина отыграла три мяча у Испании, но уступила

Соревнования по пляжному футболу проходят в итальянском Виареджо

9. ЧМ по легкой атлетике. Известны все соперницы Магучих, Левченко и Табашник

Сразу три украинки будут бороться за выход в финал

10А. Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Это главный бой века. После этого он завершит карьеру»

Влиятельный функционер поделился мнением о предстоящем противостоянии Альвареса и Кроуфорда

10В. Богачук будет брать реванш в андеркарде Канело и Кроуфорда

Соперник когда-то нокаутировал Сергея