Источник: в УАФ нет никаких списков и кандидатов на замену Реброву

По информации ТаТоТаке, у УАФ нет никаких списков и кандидатов на замену тренеру сборной Украины Сергею Реброву в случае провала в отборе ЧМ-2026 или замены прямо сейчас.

В ассоциации на этот момент никто не занимается поисками нового наставника.

Известно, что контракт Реброва истекает после ЧМ-2026, а главной задачей президент УАФ Андрей Шевченко назвал выход в финальную часть чемпионата мира.

Сборная Украины начала отбор ЧМ-2026 с поражения 0:2 от Франции и ничьей 1:1 с Азербайджаном.