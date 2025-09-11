Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: в УАФ нет никаких списков и кандидатов на замену Реброву
Чемпионат мира
11 сентября 2025, 19:59 | Обновлено 11 сентября 2025, 20:10
255
2

По информации ТаТоТаке, у УАФ нет никаких списков и кандидатов на замену тренеру сборной Украины Сергею Реброву в случае провала в отборе ЧМ-2026 или замены прямо сейчас.

В ассоциации на этот момент никто не занимается поисками нового наставника.

Известно, что контракт Реброва истекает после ЧМ-2026, а главной задачей президент УАФ Андрей Шевченко назвал выход в финальную часть чемпионата мира.

Сборная Украины начала отбор ЧМ-2026 с поражения 0:2 от Франции и ничьей 1:1 с Азербайджаном.

По теме:
Ребров – худший тренер сборной Украины по проценту побед в 20+ матчах
Рожден для атаки, обязан играть в центре. Мерино удивляет в последнее время
Холанд поразил безумной результативностью во время паузы в матче сборных
Сергей Ребров сборная Украины по футболу ЧМ-2026 по футболу ТаТоТаке Андрей Шевченко
Иван Зинченко Источник: ТаТоТаке
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Lulinnha
До лета 2026-го насобирает бабла за просто так. Вот как надо. 
Ответить
0
Prokop_Andriy
Та зрозуміло, поміняють Реброва коли вже буде пізно
Ответить
0
