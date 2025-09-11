Чемпионат мира11 сентября 2025, 19:59 | Обновлено 11 сентября 2025, 20:10
Источник: в УАФ нет никаких списков и кандидатов на замену Реброву
На этот момент замена тренера не планируется
По информации ТаТоТаке, у УАФ нет никаких списков и кандидатов на замену тренеру сборной Украины Сергею Реброву в случае провала в отборе ЧМ-2026 или замены прямо сейчас.
В ассоциации на этот момент никто не занимается поисками нового наставника.
Известно, что контракт Реброва истекает после ЧМ-2026, а главной задачей президент УАФ Андрей Шевченко назвал выход в финальную часть чемпионата мира.
Сборная Украины начала отбор ЧМ-2026 с поражения 0:2 от Франции и ничьей 1:1 с Азербайджаном.
До лета 2026-го насобирает бабла за просто так. Вот как надо.
Та зрозуміло, поміняють Реброва коли вже буде пізно
