Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Скандал решен? Иран отменил бойкот и поедет на жеребьевку ЧМ
Чемпионат мира
05 декабря 2025, 04:08 |
17
0

Скандал решен? Иран отменил бойкот и поедет на жеребьевку ЧМ

Драма с визами

05 декабря 2025, 04:08 |
17
0
Скандал решен? Иран отменил бойкот и поедет на жеребьевку ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Ирана

Как информирует издание The Guardian, Иран принял решение отменить бойкот жеребьевки чемпионата мира 2026 года, которая должна состояться в эту пятницу в Вашингтоне.

На прошлой неделе Федерация футбола Ирана (ФФИ) заявила, что ее представители не смогут присутствовать на мероприятии, поскольку нескольким членам делегации было отказано в получении въездных виз в США.

«Наши представители получили визы и обязательно примут участие в жеребьевке чемпионата мира», – сообщил в четверг министр спорта Ирана Ахмад Дониамали.

Дониамали подтвердил, что главный тренер национальной сборной Амир Галенои посетит мероприятие. Также отмечается, что его может сопровождать руководитель департамента международных связей федерации Омид Джамали.

По теме:
Арсен Венгер поддержал расширение числа участников ЧМ
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА наказал УАФ после матча с Исландией в квалификации ЧМ-2026
5 декабря в Вашингтоне Украина узнает потенциальных соперников на ЧМ-2026
сборная Ирана по футболу ЧМ-2026 по футболу жеребьевка чемпионата мира
Михаил Олексиенко Источник: The Guardian
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В состав Динамо вернулся футболист, с которым клуб был непобедим в УПЛ
Футбол | 04 декабря 2025, 21:42 9
В состав Динамо вернулся футболист, с которым клуб был непобедим в УПЛ
В состав Динамо вернулся футболист, с которым клуб был непобедим в УПЛ

Кристиан Биловар восстановился после травмы

Белик вновь стреляет себе в ногу. Хотя в его словах была и есть правда
Футбол | 04 декабря 2025, 12:30 36
Белик вновь стреляет себе в ногу. Хотя в его словах была и есть правда
Белик вновь стреляет себе в ногу. Хотя в его словах была и есть правда

Главный тренер «Шахтера» U-19 продемонстрировал амбиции, но сделал это чересчур прямолинейно

Бенфика назвала клубам АПЛ цену за Анатолия Трубина
Футбол | 04.12.2025, 07:37
Бенфика назвала клубам АПЛ цену за Анатолия Трубина
Бенфика назвала клубам АПЛ цену за Анатолия Трубина
Месси раскрыл, что спасало его после критики в сборной
Футбол | 05.12.2025, 03:09
Месси раскрыл, что спасало его после критики в сборной
Месси раскрыл, что спасало его после критики в сборной
Для Динамо нашли замену Костюку и не позавидовали
Футбол | 04.12.2025, 08:02
Для Динамо нашли замену Костюку и не позавидовали
Для Динамо нашли замену Костюку и не позавидовали
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик попросил провести добровольную защиту титула. Назван соперник
Усик попросил провести добровольную защиту титула. Назван соперник
04.12.2025, 04:55 12
Бокс
ФОТО. Вот как выглядел Гармаш после столкновения с ТЦК и СП
ФОТО. Вот как выглядел Гармаш после столкновения с ТЦК и СП
04.12.2025, 08:23 21
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Он – мой герой. Как на ринге, так и вне его»
Майк ТАЙСОН: «Он – мой герой. Как на ринге, так и вне его»
04.12.2025, 06:51
Бокс
Тренер Шахтера: «Ринат Ахметов разрешил переход в Динамо»
Тренер Шахтера: «Ринат Ахметов разрешил переход в Динамо»
03.12.2025, 07:02 4
Футбол
Месть за дерзость. Норвежцы утерли нос Самуэльссону, триумф Ботна
Месть за дерзость. Норвежцы утерли нос Самуэльссону, триумф Ботна
03.12.2025, 18:02 22
Биатлон
Суркис принял важное решение относительно нового тренера Динамо
Суркис принял важное решение относительно нового тренера Динамо
03.12.2025, 08:42 11
Футбол
Костюк получил список из семи игроков, которые должны покинуть Динамо
Костюк получил список из семи игроков, которые должны покинуть Динамо
03.12.2025, 06:22 11
Футбол
Александр УСИК: «Когда началась война, Кличко сказал мне идти...»
Александр УСИК: «Когда началась война, Кличко сказал мне идти...»
04.12.2025, 00:07
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем