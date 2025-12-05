Скандал решен? Иран отменил бойкот и поедет на жеребьевку ЧМ
Драма с визами
Как информирует издание The Guardian, Иран принял решение отменить бойкот жеребьевки чемпионата мира 2026 года, которая должна состояться в эту пятницу в Вашингтоне.
На прошлой неделе Федерация футбола Ирана (ФФИ) заявила, что ее представители не смогут присутствовать на мероприятии, поскольку нескольким членам делегации было отказано в получении въездных виз в США.
«Наши представители получили визы и обязательно примут участие в жеребьевке чемпионата мира», – сообщил в четверг министр спорта Ирана Ахмад Дониамали.
Дониамали подтвердил, что главный тренер национальной сборной Амир Галенои посетит мероприятие. Также отмечается, что его может сопровождать руководитель департамента международных связей федерации Омид Джамали.
