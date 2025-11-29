Иран будет бойкотировать жеребьевку ЧМ-2026 по футболу. В чем причина?

Мужская сборная Ирана по футболу не будет участвовать в церемонии жеребьевки финальной части чемпионата мира 2026. Такое решение приняла Федерация футбола Ирана в ответ на отказ США выдать визы нескольким членам делегации, в том числе президенту федерации Мехди Таджа.

«Мы сообщили ФИФА, что это решение США не имеет никакого отношения к спорту. Члены нашей делегации не будут участвовать в жеребьевке», – заявил представитель федерации Амир Мехди Алави. Сам Таджа назвал отказ в визе политическим шагом и обратился к ФИФА с призывом вмешаться.

Жеребьевка финальной части ЧМ-2026 состоится 5 декабря в Вашингтоне. Иран попал во второю корзину и может стать потенциальным соперником сборной Украины на турнире.

Для Ирана это будет 7-е участие в чемпионатах мира. Первую путёвку команда получила в 1978 году, но проиграла все матчи группового этапа. Ни разу иранцы не выходили в плей-офф, всегда финишируя на третьем или четвертом месте в группе.

Чемпионат мира 2026 станет первым турниром с 48 сборными. Формат предусматривает 12 групп по 4 команды, из которых по две лучшие плюс 8 третьих мест выйдут в 1/16 финала. Матчи пройдут в 16 городах. Матч-открытие турнира запланирован на 11 июня 2026 года в Мехико, а финал состоится 19 июля в Нью-Йорке.