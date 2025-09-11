Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
11 сентября 2025, 13:13
Украинский футболист получил разрешение покинуть Грецию, чтобы восстановиться после травмы

Форвард Олимпиакоса Яремчук вернулся в Украину. Известна причина
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Форвард греческого «Олимпиакоса» Роман Яремчук вернулся в Украину, чтобы восстановиться после травмы. Об этом сообщило греческое издание Gazzetta.gr.

29-летний футболист не сможет помочь своей команде в ближайших матчах, поэтому попросил у тренерского штаба разрешение покинуть Грецию и отправиться на родину.

Яремчук последний раз выходил на поле 2 августа в товарищеском матче против нидерландского «Херенвена». Украинец несколько раз пытался возобновить тренировки, однако из-за дискомфорта был вынужден отложить свое возвращение на поле. На данный момент Роман пропустил семь матчей «Олимпиакоса» и два поединка сборной Украины.

Медицинский штаб греческого клуба считает, что украинский футболист точно не сыграет в Суперлиге против «Пансерраикоса» (13 сентября) и Лиге чемпионов против «Пафоса» (17 сентября).

В клубе понимают, что даже если Яремчук полностью восстановиться, придется ждать некоторое время, чтобы игрок набрал оптимальную форму.

чемпионат Греции по футболу Олимпиакос Пирей Роман Яремчук травма
Николай Титюк Источник: Gazzetta.gr
