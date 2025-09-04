Он очень расстроен. Ребров сообщил об очередной травме перед Францией
Роман Яремчук не сыграет против Франции
В лагере сборной Украины произошла очередная вынужденная замена.
Наставник украинцев Сергей Ребров на предматчевой пресс-конференции сообщил, что Роман Яремчук не сыграет в этом матче.
«К сожалению, Роман получил травму в матче за свою команду. Он был очень расстроен. Мы получили снимки его травмы и дали ему отдохнуть», – сказал Ребров.
Яремчук пропустит два сентябрьских матча сборной.
Ранее Лунин Лунин покинул лагерь сборной Украины. Ребров нашел замену
Сборная Украины 5 сентября проведет матч против Франции, а 9 числа подопечные Сергея Реброва будут играть против Азербайджана.
