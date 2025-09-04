Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Он очень расстроен. Ребров сообщил об очередной травме перед Францией
Чемпионат мира
04 сентября 2025, 19:59
Он очень расстроен. Ребров сообщил об очередной травме перед Францией

Роман Яремчук не сыграет против Франции

В лагере сборной Украины произошла очередная вынужденная замена.

Наставник украинцев Сергей Ребров на предматчевой пресс-конференции сообщил, что Роман Яремчук не сыграет в этом матче.

«К сожалению, Роман получил травму в матче за свою команду. Он был очень расстроен. Мы получили снимки его травмы и дали ему отдохнуть», – сказал Ребров.

Яремчук пропустит два сентябрьских матча сборной.

Ранее Лунин Лунин покинул лагерь сборной Украины. Ребров нашел замену

Сборная Украины 5 сентября проведет матч против Франции, а 9 числа подопечные Сергея Реброва будут играть против Азербайджана.

Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Комментарии 17
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
adidas777
Грайте вже матч сьогодні!  А то дозавтра ніхто не дотягне з основи...
Ответить
+1
Микола Захарченко
Є Кухаревич з " Слована " Братислава . Хлопець забиває майже в кожному матчі , фактурний як і Яремчук . Потрібно дати йому шанс , з форвардами зараз проблеми. 
Ответить
+1
Показать Скрыть 2 ответа
OKs100
Кажется ещё парочку игроков "травмируется"
Ответить
+1
юрий б
Ребров це не тренер ,ну хіба що мадярам,навіщо ше роки в нікуди ,побачимо його пихатість після нулів
Ответить
0
юрий б
з таким тренером навіть поряд 
 не хочуть
Ответить
0
Pop
п о х н а н и х с о в с е м э т о н е ф у т б о л э т о п о з о р 
Ответить
0
Олег Мандрівник
Короче против Франции выпустят помощников запасных третьего состава, а потом основа играть будет 
Ответить
0
romakorba03081987
Попов,Степанов,Кухаревич
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Vitalya Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
Теперь интересно, кто же сыграет завтра в старте сборной: не имевшей достаточно игрового времени Довбик или будучий на ходу уже полтора месяца Ванат. Где-то 40 на 60 вероятность в пользу Влада. 😊
Ответить
0
protasov_lyopu_davai
"Я не хочу играть за сборную"
Ответить
-2
SHN
А что это меняет? 3-0 или 4-0
Ответить
-2
Alex86 1
Он вообще забивает шо то где то? Лучше может все эти ванаты кухаревичи, хотя 
Ответить
-2
Перший Серед Рівних
Це хто, бивший морпех чи боєць ССО ? 
Ответить
-8
Показать Скрыть 1 ответ
