Он очень расстроен. Ребров сообщил об очередной травме перед Францией

В лагере сборной Украины произошла очередная вынужденная замена.

Наставник украинцев Сергей Ребров на предматчевой пресс-конференции сообщил, что Роман Яремчук не сыграет в этом матче.

«К сожалению, Роман получил травму в матче за свою команду. Он был очень расстроен. Мы получили снимки его травмы и дали ему отдохнуть», – сказал Ребров.

Яремчук пропустит два сентябрьских матча сборной.

Сборная Украины 5 сентября проведет матч против Франции, а 9 числа подопечные Сергея Реброва будут играть против Азербайджана.