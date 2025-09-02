Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ОФИЦИАЛЬНО. Лунин покинул лагерь сборной Украины. Ребров нашел замену
Чемпионат мира
02 сентября 2025, 10:51 |
3587
10

Георгий Бущан заменит травмированного голкипера мадридского «Реала»

УАФ. Георгий Бущан

Голкипер мадридского «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин был вынужден покинуть расположения «сине-желтой» команды из-за травмы. Об этом сообщили на официальном сайте Украинской ассоциации футбола.

Главный тренер украинской команды Сергей Ребров принял решение вызвать в сборную голкипера Георгия Бущана, который выступает в чемпионате Саудовской Аравии за «Аль-Шабаб».

Сбор национальной команды начался 1 сентября возле польского города Познань. 4 сентября «сине-желтые» переедут во Вроцлав, где на следующий день на «Тарчинский Арена Вроцлав» сыграют с Францией.

Матч начнется в 21:45 по киевскому времени. Во втором туре отбора подопечные Реброва встретятся на выезде с Азербайджаном – этот поединок будет сыгран 9 сентября в 19:00 по Киеву.

В нынешнем сезоне Бущан сыграл один матч в составе «Аль-Шабаб» – пропустил четыре гола от «Аль-Халидж», а его команда потерпела поражение со счетом 1:4.

Календарь матчей сборной Украины в отборе ЧМ-2026:

  • 5 сентября, 21:45. Украина – Франция
  • 9 сентября, 19:00. Азербайджан – Украина
  • 10 октября, 21:45. Исландия – Украина
  • 13 октября, 21:45. Украина – Азербайджан
  • 13 ноября, 21:45. Франция – Украина
  • 16 ноября, 19:00. Украина – Исландия
Николай Титюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Комментарии 10
saltim
Лунин не намерен быть вторым в сборной. Это понятно. Бущан пропускающий в каждом матче минимум два-это уже не вратарь для сборной. Но вызывать то и некого больше. Закончились хорошие вратари в Украине
+2
Ondu
Та понятно,приехал узнал что стоять не будет и уехал. 
+2
Enthiran
Бущану надо брать реванш у Франции.
+1
taras_sidyi
Як на лавкі можна було отримати травму? Травма ж0пи, чи що?
0
Alex Suz
3 голи від румунів.   то його "заслуга"
0
ТвояМамка
Играешь 1 матч в сезоне. пропускаешь 4 и тебя вызывают в сборную
ЯСНО
0
batistuta
Вони усі чепануті... З таким захистом їм торба шкіряних смугастик піхаликів буде залітати на авжеж.
0
Winner21
Со скамейки упал? Легенда!!!
-1
Олег Заворотный
Мне кажется Бущан самый скилловый вратарь. Лунины, Трубины..блаблабла. Це не рівень
-2
