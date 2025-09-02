ОФИЦИАЛЬНО. Лунин покинул лагерь сборной Украины. Ребров нашел замену
Георгий Бущан заменит травмированного голкипера мадридского «Реала»
Голкипер мадридского «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин был вынужден покинуть расположения «сине-желтой» команды из-за травмы. Об этом сообщили на официальном сайте Украинской ассоциации футбола.
Главный тренер украинской команды Сергей Ребров принял решение вызвать в сборную голкипера Георгия Бущана, который выступает в чемпионате Саудовской Аравии за «Аль-Шабаб».
Сбор национальной команды начался 1 сентября возле польского города Познань. 4 сентября «сине-желтые» переедут во Вроцлав, где на следующий день на «Тарчинский Арена Вроцлав» сыграют с Францией.
Матч начнется в 21:45 по киевскому времени. Во втором туре отбора подопечные Реброва встретятся на выезде с Азербайджаном – этот поединок будет сыгран 9 сентября в 19:00 по Киеву.
В нынешнем сезоне Бущан сыграл один матч в составе «Аль-Шабаб» – пропустил четыре гола от «Аль-Халидж», а его команда потерпела поражение со счетом 1:4.
Календарь матчей сборной Украины в отборе ЧМ-2026:
- 5 сентября, 21:45. Украина – Франция
- 9 сентября, 19:00. Азербайджан – Украина
- 10 октября, 21:45. Исландия – Украина
- 13 октября, 21:45. Украина – Азербайджан
- 13 ноября, 21:45. Франция – Украина
- 16 ноября, 19:00. Украина – Исландия
