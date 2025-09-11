Суперфинал Евролиги. Украина отыграла три мяча у Испании, но уступила

Cборная Украины по пляжному футболу под руководством Николая Костенко выступает в Суперфинале Евролиги-2025. Соревнования проходят с 9 по 14 сентября в итальянском Виареджо.

11 сентября в 17:45 в матче 2-го тура встретились сборные Испании и Украины (5:4).

Украинцы пропустили два гола на первой минуте, а сразу после первого перерыва – еще один. Уступая 0:3, сине-желтые совершили камбек: забили 4 мяча и вышли вперед (4:3). Однако в заключительном отрезке игры Испания забила два мяча и вырвала победу (5:4).

Голы у украинской команды забили: Александр Самойленко, Денис Ярмак (дубль), Сергей Максимец.

Начало матча оказалось для сине-желтых шокирующим. Уже на первой минуте Бриан оформил дубль и подарил Испании комфортное преимущество (2:0). Но украинцы быстро оправились, сумели выровнять игру и даже создали несколько хороших моментов для гола.

Однако на старте второго периода ситуация повторилась. На 13-й минуте Давид Ардиль забил третий мяч (3:0). Лишь после этого подопечные Николая Костенко открыли счет своим голам: мощным ударом со штрафного отличился Александр Самойленко (1:3).

А уже через минуту испанцы остались в меньшинстве – за фол у своих ворот был удален Антонио, и пенальти реализовал Денис Ярмак (2:3), открыв счет своим мячам в сборной. Сразу же Сергей Максимец воспользовался ошибкой голкипера и сравнял счет (3:3), а вскоре Ярмак оформил дубль и впервые вывел украинцев вперед (4:3).

В третьем периоде испанцы снова смогли перехватить инициативу. Давид Ардиль восстановил равновесие (4:4), а эффектный удар «бисиклетой» Батиса принес победу его команде (5:4).

Турнирное положение: Испания (6 очков), Украина, Швейцария (по 3), Дания (0).

Ранее в первом туре 9 сентября Украина переиграла Швейцарию (5:4), а Испания оказалась сильнее Дании (7:5). Во втором туре 11 сентября Швейцария взяла верх над Данией (6:2).

Далее Украина в группе сыграет с Данией (12 сентября). Две лучшие команды из обеих групп выйдут в полуфиналы, остальные сборные разыграют 5–8 места.

Евролига-2025 по пляжному футболу. Мужчины. Суперфинал

2-й тур. Виареджо (Италия), 11 сентября 2025

Испания – Украина – 5:4

Голы: Бриан Эрнандес, 1, 1, Давид Ардиль, 13, 28, Сулейман Батис, 32 – Александр Самойленко, 14, Денис Ярмак, 19, 21, Сергей Максимец, 19

Испания: Адри, Мартинес, Антонио, Бриан, Д. Ардиль, Камачо, Оливер, Кумaн, Гатика, Рами, Риду, Ч. Ардиль, Батис.

Украина: Пославский, Глуцкий, Ярмак, Росс, Пашко; Неруш, А. Борсук, Потапов, Самойленко, Максимец, Зборовский, Войток.

Предупреждения: Антонио, 10, Бриан, 19, Кумaн, 31, Риду, 33 – Ярмак, 16, Зборовский, 18, Самойленко, 29.

Удаление: Антонио, 19.

