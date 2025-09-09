Сборная Украины переиграла Швейцарию на старте Суперфинала Евролиги
Решающий раунд соревнований по пляжного футболу стартовал в Виареджо
Cборная Украины по пляжному футболу успешно стартовала в Суперфинале Евролиги-2025. Соревнования проходят с 9 по 14 сентября в итальянском Виареджо.
9 сентября в 12:30 в матче 1-го тура сборная Украины переиграла команду Швейцарии (5:4).
У сборной Украины отличились: Антон Росс (гол и 3 ассиста), Андрей Пашко (дубль), Иван Глуцкий и Максим Войток.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 7-й минуте голкипер Александр Пославский пробил от собственных ворот, и Антон Росс удачно подправил мяч в сетку (1:0). Через три минуты Андрей Пашко получил передачу в центральной зоне и мощно пробил, удвоив преимущество сине-желтых (2:0). В конце периода вратарь Пославский продемонстрировал отличную реакцию, отразив бисиклету от Гленна Ходеля.
Во втором 12-минутном периоде Денис Ярмак имел отличную возможность забить, но его удар головой с близкого расстояния отразил вратарь швейцарцев. Зато Андрей Пашко со стандарта не промахнулся, и на 19-й минуте довел преимущество украинцев до трех мячей (3:0). Однако далее ошибка Андрея Потапова возле собственных ворот привела к голу Гленна Ходеля, и соперники сократили отставание (1:3).
В третьем периоде Иван Глуцкий на 29-й минуте воспользовался отличной передачей Антона Росса (4:1). Швейцарцы ответили точным ударом Филиппа Борера (2:4). На 31-й минуте соперники остались вчетвером из-за удаления Сандро Шпакки. За две минуты численного преимущества украинцы забили пятый гол, отличился Максим Войток (5:2). Тем не менее, подопечные Анжело Ширинци не сдавались, и Филипп Борер двумя ударами вернул надежду своей команде (4:5).
В финальные секунды сине-желтых спасла перекладина, и матч завершился победой сборной Украины со счетом 5:4. Сложная, но заслуженная и очень важная победа.
Сборная Украины под руководством Николай Костенко далее в группе сыграет с Испанией (11 сентября) и Данией (12 сентября). Две лучшие команды из обеих групп выйдут в полуфиналы, остальные сборные разыграют 5–8 места.
Суперфинал Евролиги-2025
1-й тур. Виареджо (Италия), 9 сентября 2025
12:30. Швейцария – Украина – 4:5
Голи: Гленн Ходель, 24, Филипп Борер, 30, 33 (пен), 35 – Антон Росс, 7, Андрей Пашко, 10, 19, Иван Глуцкий, 28, Максим Войток, 32.
Швейцария: Элиотт, Шпакка, Ходель, Ж. Кнопфли, Борер; Кесслер, Ариел, Гмюр, Родригеш, Я. Кнопфли, Штайнеман.
Украина: Пославский, Глуцкий, Ярмак, Росс, Пашко; Неруш, А. Борсук, Потапов, Самойленко, Максимец, Зборовский, Войток.
Предупреждения: Шпакка, 25, Борер, 29, Ходель, 32, Штайнеман, 36 – Ярмак, 23, Пославский, 35, Пашко, 35.
Удаление: Шпакка, 31.
Евролига-2025. Суперфинал. Мужчины
- Группа А: Италия, беларусь, Португалия, Франция
- Группа В: Испания, Швейцария, Украина, Дания
1-й тур, 9 сентября
- 12:30. Швейцария – Украина – 4:5
- 15:00. Беларусь – Португалия
- 16:30. Дания – Испания
- 19:00. Франция – Италия
Фотогалерея
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Эрик Рамирес продолжит свою карьеру в Чехии
Чтобы остаться в игре, нам обязательно нужно брать три очка
Швейцарія дуже сильна збірна