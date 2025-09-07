Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. КОСТЕНКО: «Цель сборной Украины – первое место в Суперфинале Евролиги»
Пляжный футбол
07 сентября 2025, 03:41 | Обновлено 07 сентября 2025, 04:07
Соревнования по пляжному футболу пройдет в итальянском Виареджо

УАФ. Николай Костенко

Главный тренер сборной Украины по пляжному футболу Николай Костенко обозначил задачи сине-желтых на Суперфинал Евролиги-2025 и рассказал о подготовке к нему.

В пятницу, 5 сентября, мы выехали в Виареджо. Добрались до Италии на автобусе с ночевкой в Будапеште. Первый матч играем 9 сентября со Швейцарией, потом будет день отдыха и дальше – поединки с Испанией и Данией. Соперники у нас очень сильные, но определяющей будет первая игра – против Швейцарии, которая может задать настрой на весь турнир.

В этом году Суперфинал имеет немного другой регламент – в полуфиналы напрямую выходят по две команды из каждой группы. Мы успешно прошли отборочный этап Евролиги-2025, поэтому, поскольку сборная Украины ставит перед собой только максимальные задачи, наша цель – борьба за первое место на этих соревнованиях.

Соревнования пройдут с 9 по 14 сентября в итальянском Виареджо. Соперники Украины в группе: Испания, Швейцария, Дания. Две лучшие команды из обеих групп выйдут в полуфиналы, остальные сборные разыграют 5–8 места.

Состав сборной Украины по пляжному футболу на Суперфинал Евролиги-2025

Вратари: Андрей Неруш (BSC Sunrise), Александр Пославский (Альтернатива).

Полевые игроки: Антон Росс, Андрей Пашко (оба – Альтернатива), Андрей Борсук, Андрей Потапов, Александр Самойленко, Сергей Максимец (все – BSC Sunrise), Олег Зборовский, Максим Войток, Иван Глуцкий (все – Сервит), Денис Ярмак (NSC Beachsoccer).

Евролига-2025. Суперфинал. Мужчины

  • Группа А: Италия, беларусь, Португалия, Франция.
  • Группа В: Испания, Швейцария, Украина, Дания.

Расписание матчей сборной Украины

  • 09.09. 11:30. Швейцария – Украина
  • 11.09. 16:45. Испания – Украина
  • 12.09. 11:30. Украина – Дания
Николай Костенко Евролига по пляжному футболу сборная Украины по пляжному футболу пляжный футбол
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
