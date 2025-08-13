Пляжный футбол. Сборные Украины узнали соперников в Суперфинале Евролиги

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Пляжный футбол
13 августа 2025, 05:23 | Обновлено 13 августа 2025, 05:49
Соревнования пройдут с 9 до 14 сентября в итальянском Виареджо

УАФ

Мужская и женская сборные Украины по пляжному футболу узнали соперников в Суперфинале Евролиги-2025, который пройдет 9–14 сентября в итальянском Виареджо.

Мужская сборная Украины по жребию попала в группу В вместе с Испанией, Швейцарией и Данией. В мировом рейтинге BSWW Испания находится на 5-м месте, Швейцария – на 14-м, а Дания – на 37-м. Подопечные Николая Костенко занимают 19-е место.

Женская сборная Украины по пляжному футболу в Суперфинале Евролиги-2025 будет выступать в группе В. Соперниками сине-желтых стали сборные Испании и Италии. Испанки возглавляют мировой рейтинг BSWW, а итальянки занимают 7-ю позицию. Подопечные Юрия Клименко – на второй строчке.

Евролига-2025 по пляжному футболу

Суперфинал. Мужчины

  • Группа А: Италия, беларусь, Португалия, Франция
  • Группа В: Испания, Швейцария, Украина

Суперфинал. Женщины

  • Группа А: Португалия, Польша, Швейцария
  • Группа В: Испания, Украина, Италия

Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
