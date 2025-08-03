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Пляжный футбол
03 августа 2025, 20:23 | Обновлено 03 августа 2025, 20:36
1243
1

Пляжный футбол. Украина уступила Италии в матче за лидерство в группе

Несмотря не поражение, украинская сборная вышла в Суперфинал Евролиги

03 августа 2025, 20:23 | Обновлено 03 августа 2025, 20:36
1243
1
Пляжный футбол. Украина уступила Италии в матче за лидерство в группе
АПФУ

Мужская сборная Украины по пляжному футболу провела заключительный матч на 4-м отборочном этапе Суперфинала Евролиги-2025, который проходит в молдавском Кишиневе.

Подопечные Николая Костенко после побед над Францией (7:2) и Латвией (5:1) уже обеспечили себе место в Суперфинале Евролиги-2025. 3 августа украинцы в матче за первое место в группе B встретились с командой Италии.

В первом периоде команды обменялись голами. Итальянцы открыли счёт на 4-й минуте после точного удара Франческо Скьякки. Украинцы отыгрались через пять минут усилиями Андрея Борсука.

Во втором 12-минутном отрезке автогол Александра Корнийчука снова вывел соперников вперёд. Но на 18-й минуте Дмитрий Войтенко снова сравнял счёт. И всё же на второй перерыв команды ушли при преимуществе итальянцев. Марко Джордани, Самуэле Сассари и Алессандро Ремеди довели счёт до 5:2. Кроме того, красную карточку получил Александр Самойленко.

В начале третьего периода Хосеп Джентиллин снова поразил ворота украинской команды. Затем отличился Маттео Сантини, а точку в матче на 36-й минуте поставил Самуэле Сассари.

Таким образом, зафиксировано поражение сборной Украины от команды Италии (2:8). Украинская команда заняла второе место в группе B. Суперфинал Евролиги-2025 пройдёт с 9 по 14 сентября в итальянском Виареджо.

Евролига-2025 по пляжному футболу

Отборочный этап. Группа B. 3-й тур, 3 августа, Кишинев (Молдова)

Италия – Украина – 8:2

Голы: Скьякка, 4, Корнийчук, 13 (автогол), Джордани, 19, Сассари, 23, 36, А. Ремеди, 24, Джентиллин, 27, Сантини, 32 – А. Борсук, 9, Войтенко, 18.

Италия: Касапьери, Негрини, Сантини, Л. Ремеди, Сассари, Джусти, Алла, Фаццини, А. Ремеди, Скьякка, Джордани, Джентиллин.

Украина: Неруш, Пославский, Корнийчук, Росс, Максимец, А. Борсук, Самойленко, Зборовский, Войток, Глуцкий, Войтенко, Заворотный, Левченко.

Предупреждения: Джордани, 31 – Самойленко, 19, Войтенко, 19, Войток, 31.

Удаление: Самойленко, 22.

Франция – Латвия – 7:4

Группа A

Группа B

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пляжный футбол сборная Украины по пляжному футболу выбор редакции Николай Костенко Евролига по пляжному футболу Италия - Украина сборная Италии по пляжному футболу Александр Корнийчук Андрей Борсук Дмитрий Войтенко
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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