Сборная Украины по пляжному футболу вышла в Суперфинал Евролиги-2025
Сине-желтая команда во втором туре разгромила команду Латвии
Мужская сборная Украины по пляжному футболу 2 августа провела второй матч на 4-м отборочном этапе Суперфинала Евролиги-2025, который проходит в молдавском Кишиневе.
Подопечные Николая Костенко после победы над Францией (7:2) встретились с командой Латвии, которую тренирует украинский специалист Антон Бутко. В первом периоде сине-желтые пропустили первыми, но затем усилиями Войтенко и Левченко вышли вперед.
Во втором 12-минутном отрезке Самойленко и Войток увеличили преимущество, а в заключительном периоде Корнийчук поставил окончательную точку (5:1).
Таким образом, сборная Украины набрала 12 очков в общем зачете отбора Суперфинала Евролиги-2025. Этот результат обеспечивает сине-желтым путевку на турнир в Виареджо. 3 августа украинцев ждет матч с командой Италии.
Евролига 2025 по пляжному футболу
Отборочный этап. Группа B. 2-й тур, 2 августа. Кишинев (Молдова)
Украина – Латвия – 5:1
Голы: Войтенко, 10, Левченко, 10, Самойленко, 18, Войток, 21, Корнийчук, 31 – Грислис, 8.
Украина: Неруш, Пославский, Корнийчук, Росс, Максимец, А. Борсук, Самойленко, Зборовский, Войток, Глуцкий, Войтенко, Заворотный, Левченко.
Латвия: Неретс, Лабутс, Гусаринс, Спунде, Крюкович, Грислис, Малыгинс, Римкус, Хохлукс, Рубенис, Скуратович, Васильевс.
Франция – Италия – 1:4
Группа A
Група B
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