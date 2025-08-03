Сборная Украины по пляжному футболу вышла в Суперфинал Евролиги-2025

Мужская сборная Украины по пляжному футболу 2 августа провела второй матч на 4-м отборочном этапе Суперфинала Евролиги-2025, который проходит в молдавском Кишиневе.

Подопечные Николая Костенко после победы над Францией (7:2) встретились с командой Латвии, которую тренирует украинский специалист Антон Бутко. В первом периоде сине-желтые пропустили первыми, но затем усилиями Войтенко и Левченко вышли вперед.

Во втором 12-минутном отрезке Самойленко и Войток увеличили преимущество, а в заключительном периоде Корнийчук поставил окончательную точку (5:1).

Таким образом, сборная Украины набрала 12 очков в общем зачете отбора Суперфинала Евролиги-2025. Этот результат обеспечивает сине-желтым путевку на турнир в Виареджо. 3 августа украинцев ждет матч с командой Италии.

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Евролига 2025 по пляжному футболу

Отборочный этап. Группа B. 2-й тур, 2 августа. Кишинев (Молдова)

Украина – Латвия – 5:1

Голы: Войтенко, 10, Левченко, 10, Самойленко, 18, Войток, 21, Корнийчук, 31 – Грислис, 8.

Украина: Неруш, Пославский, Корнийчук, Росс, Максимец, А. Борсук, Самойленко, Зборовский, Войток, Глуцкий, Войтенко, Заворотный, Левченко.

Латвия: Неретс, Лабутс, Гусаринс, Спунде, Крюкович, Грислис, Малыгинс, Римкус, Хохлукс, Рубенис, Скуратович, Васильевс.

Франция – Италия – 1:4

Группа A

Група B