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Пляжный футбол
03 августа 2025, 00:42 | Обновлено 03 августа 2025, 01:00
394
0

Сборная Украины по пляжному футболу вышла в Суперфинал Евролиги-2025

Сине-желтая команда во втором туре разгромила команду Латвии

03 августа 2025, 00:42 | Обновлено 03 августа 2025, 01:00
394
0
Сборная Украины по пляжному футболу вышла в Суперфинал Евролиги-2025
АПФУ

Мужская сборная Украины по пляжному футболу 2 августа провела второй матч на 4-м отборочном этапе Суперфинала Евролиги-2025, который проходит в молдавском Кишиневе.

Подопечные Николая Костенко после победы над Францией (7:2) встретились с командой Латвии, которую тренирует украинский специалист Антон Бутко. В первом периоде сине-желтые пропустили первыми, но затем усилиями Войтенко и Левченко вышли вперед.

Во втором 12-минутном отрезке Самойленко и Войток увеличили преимущество, а в заключительном периоде Корнийчук поставил окончательную точку (5:1).

Таким образом, сборная Украины набрала 12 очков в общем зачете отбора Суперфинала Евролиги-2025. Этот результат обеспечивает сине-желтым путевку на турнир в Виареджо. 3 августа украинцев ждет матч с командой Италии.

Евролига 2025 по пляжному футболу

Отборочный этап. Группа B. 2-й тур, 2 августа. Кишинев (Молдова)

Украина – Латвия – 5:1

Голы: Войтенко, 10, Левченко, 10, Самойленко, 18, Войток, 21, Корнийчук, 31 – Грислис, 8.

Украина: Неруш, Пославский, Корнийчук, Росс, Максимец, А. Борсук, Самойленко, Зборовский, Войток, Глуцкий, Войтенко, Заворотный, Левченко.

Латвия: Неретс, Лабутс, Гусаринс, Спунде, Крюкович, Грислис, Малыгинс, Римкус, Хохлукс, Рубенис, Скуратович, Васильевс.

Франция – Италия – 1:4

Группа A

Група B

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пляжный футбол сборная Украины по пляжному футболу Николай Костенко Евролига по пляжному футболу Украина - Латвия выбор редакции Александр Корнийчук Игорь Левченко Максим Войток
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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