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Пляжный футбол
01 августа 2025, 23:17 | Обновлено 01 августа 2025, 23:45
429
1

Сборная Украины по пляжному футболу стартовала с победы над Францией

Сине-желтая команда разгромила в Кишиневе соперников со счетом 7:2

01 августа 2025, 23:17 | Обновлено 01 августа 2025, 23:45
429
1
Сборная Украины по пляжному футболу стартовала с победы над Францией
АПФУ

Мужская сборная Украины по пляжному футболу успешно стартовала в 4-м отборочном этапе Суперфинала Евролиги-2025, который проходит в молдавском Кишиневе.

Подопечные Николы Костенко в группе B встретились со сборной Франции. В первом периоде единственный мяч в ворота соперника забил Сергей Максимец.

Во втором 12-минутном отрезке преимущество украинцев закрепили Игорь Левченко и Дмитрий Войтенко. В заключительном периоде они оформили по хет-трику.

Сборная Украины победила со счетом 7:2. 2 августа сине-желтые сыграют с командой Латвии, а 3 августа соперником будет Италия.

За три дня до соревнований произошла замена в составе сборной Украины. Из-за повреждения Антона Росса из «Альтернативы» – в Кишинев поехал игрок команды BSC Sunrise Сергей Максимец.

Евролига-2025 по пляжному футболу

Отборочный этап. Группа B. 1-й тур, 1 августа 2025, Кишинев

Украина – Франция – 7:2

Голы: Максимец, 6, Левченко, 24, 24, 27, Войтенко, 27, 34, 35 – Бельем, 29, Салазар, 35.

Украина: Неруш, Пославский, Корнийчук, Росс, Максимец, А. Борсук, Самойленко, Зборовский, Войток, Глуцкий, Войтенко, Заворотный, Левченко.

Франция: Аллар, Герен, Рамбье, Лоран, Лассами, Артюфель, Сегюра, Констан, Бру, Салазар, Бельем, Госселин.

Предупреждения: Максимец, 7 – Констан, 27, Лоран, 36.

Латвия – Италия – 0:9

Следующие матчи сборной Украины

  • 02.08. 18:30. Украина – Латвия
  • 03.08. 18:30. Италия – Украина

Группа A

Группа B

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Умник
Помню как за пляжников Франции играл Кантона.
За нас Вареница.
Крутая сборная была.
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