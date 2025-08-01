Сборная Украины по пляжному футболу стартовала с победы над Францией

Мужская сборная Украины по пляжному футболу успешно стартовала в 4-м отборочном этапе Суперфинала Евролиги-2025, который проходит в молдавском Кишиневе.

Подопечные Николы Костенко в группе B встретились со сборной Франции. В первом периоде единственный мяч в ворота соперника забил Сергей Максимец.

Во втором 12-минутном отрезке преимущество украинцев закрепили Игорь Левченко и Дмитрий Войтенко. В заключительном периоде они оформили по хет-трику.

Сборная Украины победила со счетом 7:2. 2 августа сине-желтые сыграют с командой Латвии, а 3 августа соперником будет Италия.

За три дня до соревнований произошла замена в составе сборной Украины. Из-за повреждения Антона Росса из «Альтернативы» – в Кишинев поехал игрок команды BSC Sunrise Сергей Максимец.

Евролига-2025 по пляжному футболу

Отборочный этап. Группа B. 1-й тур, 1 августа 2025, Кишинев

Украина – Франция – 7:2

Голы: Максимец, 6, Левченко, 24, 24, 27, Войтенко, 27, 34, 35 – Бельем, 29, Салазар, 35.

Украина: Неруш, Пославский, Корнийчук, Росс, Максимец, А. Борсук, Самойленко, Зборовский, Войток, Глуцкий, Войтенко, Заворотный, Левченко.

Франция: Аллар, Герен, Рамбье, Лоран, Лассами, Артюфель, Сегюра, Констан, Бру, Салазар, Бельем, Госселин.

Предупреждения: Максимец, 7 – Констан, 27, Лоран, 36.

Латвия – Италия – 0:9

Следующие матчи сборной Украины

02.08. 18:30. Украина – Латвия

03.08. 18:30. Италия – Украина

Группа A

Группа B