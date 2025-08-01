Сборная Украины по пляжному футболу стартовала с победы над Францией
Сине-желтая команда разгромила в Кишиневе соперников со счетом 7:2
Мужская сборная Украины по пляжному футболу успешно стартовала в 4-м отборочном этапе Суперфинала Евролиги-2025, который проходит в молдавском Кишиневе.
Подопечные Николы Костенко в группе B встретились со сборной Франции. В первом периоде единственный мяч в ворота соперника забил Сергей Максимец.
Во втором 12-минутном отрезке преимущество украинцев закрепили Игорь Левченко и Дмитрий Войтенко. В заключительном периоде они оформили по хет-трику.
Сборная Украины победила со счетом 7:2. 2 августа сине-желтые сыграют с командой Латвии, а 3 августа соперником будет Италия.
За три дня до соревнований произошла замена в составе сборной Украины. Из-за повреждения Антона Росса из «Альтернативы» – в Кишинев поехал игрок команды BSC Sunrise Сергей Максимец.
Евролига-2025 по пляжному футболу
Отборочный этап. Группа B. 1-й тур, 1 августа 2025, Кишинев
Украина – Франция – 7:2
Голы: Максимец, 6, Левченко, 24, 24, 27, Войтенко, 27, 34, 35 – Бельем, 29, Салазар, 35.
Украина: Неруш, Пославский, Корнийчук, Росс, Максимец, А. Борсук, Самойленко, Зборовский, Войток, Глуцкий, Войтенко, Заворотный, Левченко.
Франция: Аллар, Герен, Рамбье, Лоран, Лассами, Артюфель, Сегюра, Констан, Бру, Салазар, Бельем, Госселин.
Предупреждения: Максимец, 7 – Констан, 27, Лоран, 36.
Латвия – Италия – 0:9
Следующие матчи сборной Украины
- 02.08. 18:30. Украина – Латвия
- 03.08. 18:30. Италия – Украина
Группа A
Группа B
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