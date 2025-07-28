Сборная Украины по пляжному футболу назвала состав на 4-й этап Евролиги

Главный тренер сборной Украины по пляжному футболу Николай Костенко определился с составом команды на четвертый отборочный этап Евролиги-2025 в дивизионе А.

В заявку национальной команды попали 12 исполнителей – два вратаря и 10 полевых игроков.

Соревнования пройдут в столице Молдовы, Кишиневе, с 1 по 3 сентября.

Сборная Украины будет выступать в первой группе. Соперниками «сине-желтых» станут сборные Франции, Италии и Латвии.

Состав сборной Украины по пляжному футболу на четвертый этап Евролиги 2025:

Вратари: Андрей Неруш (BSC Sunrise), Александр Пославский («Альтернатива»)

Полевые игроки: Александр Корнийчук, Антон Росс (оба – «Альтернатива»), Андрей Борсук, Александр Самойленко (оба – BSC Sunrise), Олег Зборовский, Максим Войток, Иван Глуцкий (все – «Сервит»), Дмитрий Войтенко, Ярослав Заворотный, Игорь Левченко (все – «Выбор ДЮСШ-10»)

Календарь матчей сборной Украины в Евролиге-2025

01.08.25. Украина – Франция (18:30)

– Франция (18:30) 02.08.25. Украина – Латвия (18:30)

– Латвия (18:30) 03.08.25. Италия – Украина (18:30)

Напомним, сборная Украины по пляжному футболу участвовала в первом этапе отбора в Суперфинал Евролиги-2025. На соревнованиях в испанском городке Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария «сине-желтые» набрали шесть очков и заняли второе место в группе 1. Украинцы переиграли Германию (3:2) и Грузию (5:1), но уступили Испании (3:5).

Сейчас сборная Украины находится на восьмом месте в общей турнирной таблице дивизиона А. Восемь лучших команд пройдут в Суперфинал, который запланирован на 9-14 сентября в итальянском Виареджо.