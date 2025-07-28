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Пляжный футбол
28 июля 2025, 12:56 | Обновлено 28 июля 2025, 13:15
303
0

Сборная Украины по пляжному футболу назвала состав на 4-й этап Евролиги

Николай Костенко сформировал заявку из 12 игроков

28 июля 2025, 12:56 | Обновлено 28 июля 2025, 13:15
303
0
Сборная Украины по пляжному футболу назвала состав на 4-й этап Евролиги
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер сборной Украины по пляжному футболу Николай Костенко определился с составом команды на четвертый отборочный этап Евролиги-2025 в дивизионе А.

В заявку национальной команды попали 12 исполнителей – два вратаря и 10 полевых игроков.

Соревнования пройдут в столице Молдовы, Кишиневе, с 1 по 3 сентября.

Сборная Украины будет выступать в первой группе. Соперниками «сине-желтых» станут сборные Франции, Италии и Латвии.

Состав сборной Украины по пляжному футболу на четвертый этап Евролиги 2025:

Вратари: Андрей Неруш (BSC Sunrise), Александр Пославский («Альтернатива»)

Полевые игроки: Александр Корнийчук, Антон Росс (оба – «Альтернатива»), Андрей Борсук, Александр Самойленко (оба – BSC Sunrise), Олег Зборовский, Максим Войток, Иван Глуцкий (все – «Сервит»), Дмитрий Войтенко, Ярослав Заворотный, Игорь Левченко (все – «Выбор ДЮСШ-10»)

Календарь матчей сборной Украины в Евролиге-2025

  • 01.08.25. Украина – Франция (18:30)
  • 02.08.25. Украина – Латвия (18:30)
  • 03.08.25. Италия – Украина (18:30)

Напомним, сборная Украины по пляжному футболу участвовала в первом этапе отбора в Суперфинал Евролиги-2025. На соревнованиях в испанском городке Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария «сине-желтые» набрали шесть очков и заняли второе место в группе 1. Украинцы переиграли Германию (3:2) и Грузию (5:1), но уступили Испании (3:5).

Сейчас сборная Украины находится на восьмом месте в общей турнирной таблице дивизиона А. Восемь лучших команд пройдут в Суперфинал, который запланирован на 9-14 сентября в итальянском Виареджо.

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сборная Украины по пляжному футболу Николай Костенко Евролига по пляжному футболу Андрей Неруш Александр Корнийчук Антон Росс Андрей Борсук Олег Зборовский Максим Войток Иван Глуцкий Ярослав Заворотный Игорь Левченко
Андрей Витренко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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