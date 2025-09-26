Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Коуч сборной Украины: «Играть этот матч неприемлемо. Это понятно всем»
26 сентября 2025, 12:31 |
Юрий Клименко поддержал решение мужской сборной бойкотировать матч за «бронзу» Евролиги

АПФУ

Главный тренер женской сборной Украины по пляжному футболу Юрий Клименко отреагировал на бойкот мужской командой матча за «бронзу» Суперфинала Евролиги, где соперником «сине» желтых должны были стать друзья орков

«Напоследок хочу сказать о ситуации, которая сложилась в Суперфинале Евролиги с нашей мужской сборной. Как вы знаете, ребята отказались выходить на матч за третье место с Белоруссией.

У нас сложилась очень дружеская атмосфера между мужской и женской командами. Мы жили в одной гостинице, поддерживали друг друга на поединках. Жаль, что ребята остались без медалей, хотя провели турнир очень неплохо.

Но мы полностью поддержали их решение. Футбол футболом, но играть с командой страны, выступающей на стороне агрессора, неприемлемо. Это понятно нам всем», – сказал Юрий Клименко.

По теме:
Коуч сборной Украины: «Это произошло впервые в истории»
На войне погиб тренер по легкой атлетике, сын завкафедры НУФВСУ
Склоним головы. Поддерживал Верес, имел золотые руки, погиб на Донетчине
сборная Украины по пляжному футболу Евролига по пляжному футболу российско-украинская война Юрий Клименко бойкот
Олег Вахоцкий Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
