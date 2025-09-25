Тренер сборной Украины о бойкоте матча: «Мы не имели права с ними играть»

Тренер сборной Украины по пляжному футболу Николай Костенко оценил бойкот команды матча за третье место против беларуси в Суперфинале Евролиги, а также итоговое четвертое место.

«Понятно, что мы боролись за медали Евролиги, но команда отказалась играть третье место, и здесь компромисса быть не могло. Это решение не только наше, но и общегосударственное. Неправильно, когда страна, являющаяся союзником агрессора, участвует в соревнованиях под своим флагом и со своим гимном. Совершенно ясно, что мы не имели права играть против такой команды.

Хотя максимальной задачей сборной было бороться за первое место, я думаю, что быть в четверке лучших команд Европы, опередив Португалию, Швейцарию и Францию, — это достойный результат. В общем, выступлением нашей команды тренерский штаб доволен. При всех нюансах, начиная с тяжелейшей дороги в Италию и трудностей в подготовке, которые были как объективными, так и субъективными, мы провели турнир неплохо.

К сожалению, из-за этих нюансов в полуфинальном матче с Италией нам не хватило функциональной подготовки. Итальянцы обыграли нас за счет скорости и лучшей физической готовности. Это касается и других поединков турнира с Испанией и Данией. В концовке немного подвела нехватку концентрации и функционала».

«Что касается ближайшего будущего, то вскоре практически все игроки сборной будут участвовать в заключительных матчах Кубка Киева. Потом будем подводить итоги этого непростого года и планировать свою деятельность на следующий сезон», – сказал Костенко.