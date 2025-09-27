КОСТЕНКО: «Компромисса быть не может. Результатом тренерский штаб доволен»

Главный тренер мужской сборной Украины по пляжному футболу Николай Костенко прокомментировал выступление команды в Суперфинале Евролиги-2025.

В Суперфинале Евролиги-2025, который проходил в итальянском Виареджо, мужская сборная Украины по пляжному футболу заняла четвертое место. После победы над Швейцарией (5:4), поражения от Испании (4:5) и тяжелого противостояния с Данией (6:6, по пенальти – 6:5) на групповом этапе украинцы заняли второе место в группе В. Это обеспечило нашим ребятам выступление в полуфинале турнира, где они уступили Италии (1:4). В поединке за третье место сине-желтые должны были сыграть с беларусью. Однако наша команда категорически отказалась играть с пособниками агрессора и заняла четвертое место на турнире.

Своими впечатлениями от игры сборной Украины в Виареджо поделился наставник Николай Костенко:

«Понятно, что мы боролись за медали Евролиги, но команда отказалась играть за третье место, и здесь компромисса быть не могло. Это решение не только наше, но и общегосударственное. Неправильно, когда страна, которая является союзником агрессора, участвует в соревнованиях под своим флагом и со своим гимном. Совершенно понятно, что мы не имели права играть против такой команды.

Хотя максимальной задачей сборной было бороться за первое место, думаю, что быть в четверке лучших команд Европы, опередив Португалию, Швейцарию и Францию, – это достойный результат. В целом выступлением нашей команды тренерский штаб доволен. При всех нюансах, начиная с очень тяжелой дороги в Италию и трудностей в подготовке, которые были как объективными, так и субъективными, мы провели турнир неплохо.

К сожалению, из-за этих нюансов в полуфинальном матче с Италией нам не хватило функциональной подготовки. Итальянцы переиграли нас за счет скорости и лучшей физической готовности. Это касается и других поединков турнира – с Испанией и Данией. В концовке немного подвела нехватка концентрации и функционала.

При всем этом считаю, что матч с испанцами принес и много позитива. Проигрывая по ходу встречи – 0:3, мы смогли переломить ситуацию и выйти вперед – 4:3. Чувствовалось, что соперникам тяжело что-то изменить, а у наших ребят появилась уверенность в своих действиях. Хотя соперник и реализовал два своих момента и выиграл – 5:4, этим поединком тренерский штаб очень доволен.

То же самое можно сказать и про поединок со швейцарцами. Концовка его была непростой, но на протяжении всей встречи шансов мы им почти не давали. Вели – 5:2 и еще имели несколько хороших моментов. Несмотря на пенальти в наши ворота и необязательный гол из центра поля, ребята продемонстрировали характер и добились положительного результата.

С датчанами при счете 6:4 общей расслабленности не было, но случались отдельные эпизоды расконцентрированности игроков. В результате за 25 секунд мы пропустили два мяча. На мой взгляд, это связано, опять же, с подготовкой. Если готовиться системно и фундаментально во всех аспектах игры, то таких моментов гораздо меньше.

У нас в составе команды дебютировал новичок – Денис Ярмак. Он хорошо зарекомендовал себя еще в Киеве. На чемпионате Украины Денис был одним из лидеров своей команды (NC Beachsoccer. – Прим.), а в сборной отличился высокой скоростью и хорошей физической готовностью. Он хорошо вооружен технически и тактически. Тренерский штаб им очень доволен. Если он будет продолжать работать в том же духе, то будет иметь хорошее будущее. Главное – не останавливаться и развиваться дальше.

Хочется отметить большой интерес к Евролиге со стороны болельщиков. Конечно, итальянцы очень поддерживали свою команду, что также сыграло свою роль в нашем противостоянии в полуфинале. На финальный поединок вообще к кассам стояли огромные очереди. Стадион был заполнен до отказа, и сборная Италии ответила своим поклонникам хорошей игрой и победой в турнире. Классно выступил их голкипер Леандро Касапьери. Пропустил меньше всех и в целом отлично действовал на последнем рубеже. И в нашем матче очень выручил итальянскую команду.

Еще раз подчеркну: для того, чтобы конкурировать с такими сборными на равных, нужна должная подготовка. Но потенциал у нашей команды есть, поэтому руки опускать не будем. Те же Антон Росс, Денис Ярмак, Андрей Пашко... Постепенно происходит омоложение нашего состава. Отмечу и Сергея Максимца, который, возможно, сыграл не так ярко, но очень прагматично и ответственно. Кроме того, именно он забил итальянцам в полуфинале.

Как всегда, на высоком уровне сыграли наши вратари – и Александр Пославский, и Андрей Неруш. У Андрея была микротравма, которую он получил в чемпионате Украины. Но за счет своего профессионализма и бойцовских качеств он очень помог команде. Хочу это отметить, ведь играть Андрею было крайне непросто.

Важную роль для нас сыграла поддержка нашей женской команды. Конечно, мы их также подбадривали во время турнира. И мы, и они постоянно были на трибунах во время матчей. Приходили с флагами, поддерживали аплодисментами и одобрительными возгласами.

Что касается ближайшего будущего, то вскоре практически все игроки сборной будут принимать участие в заключительных матчах Кубка Киева. Потом будем подводить итоги этого непростого года и планировать свою деятельность на следующий сезон».