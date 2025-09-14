ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Украины бойкотирует матч Евролиги против беларуси

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Пляжный футбол
14 сентября 2025, 10:37 | Обновлено 14 сентября 2025, 10:45
179
2

Сине-желтая команда не будет играть поединок за бронзу

АПФУ

Мужская сборная Украины по пляжному футболу не выйдет на игру за бронзовые медали Суперфинала Евролиги-2025, где соперником должна была стать команда беларуси, официально сообщила пресс-служба Ассоциации пляжного футбола Украины.

Действует приказ Министерства молодежи и спорта, который запрещает украинским командам и спортсменам принимать участие в соревнованиях против представителей россии и беларуси, если те выступают под национальной символикой.

Таким образом, Украина завершает турнир на четвертом месте. Финальный матч, в котором определится победитель, 14 сентября в 19:00 сыграют Италия и Испания.

Это уже не первый случай бойкота со стороны украинской сборной: в 2023 году команда отказалась от участия в Евролиге из-за присутствия беларуси, а позже снялась и с чемпионата мира 2024. Подобные решения ранее принимали и другие страны. В 2024 году на матч с беларусами не вышла Эстония, а в июле 2025 года – Латвия.

пляжный футбол сборная Украины по пляжному футболу сборная беларуси по пляжному футболу бойкот Николай Костенко Евролига по пляжному футболу Беларусь - Украина выбор редакции
Николай Степанов Источник: Ассоциация пляжного футбола Украины
Андрій Заліщук
Подарували бронзу підхолуям російським, хай подавляться
Ответить
0
pricolist
Дурість. І кому від цього краще? Білоруси беруть третє місце, а ми ні з чим, хоча могли б їх хлопнути 
Ответить
0
