ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Украины бойкотирует матч Евролиги против беларуси

Мужская сборная Украины по пляжному футболу не выйдет на игру за бронзовые медали Суперфинала Евролиги-2025, где соперником должна была стать команда беларуси, официально сообщила пресс-служба Ассоциации пляжного футбола Украины.

Действует приказ Министерства молодежи и спорта, который запрещает украинским командам и спортсменам принимать участие в соревнованиях против представителей россии и беларуси, если те выступают под национальной символикой.

Таким образом, Украина завершает турнир на четвертом месте. Финальный матч, в котором определится победитель, 14 сентября в 19:00 сыграют Италия и Испания.

Это уже не первый случай бойкота со стороны украинской сборной: в 2023 году команда отказалась от участия в Евролиге из-за присутствия беларуси, а позже снялась и с чемпионата мира 2024. Подобные решения ранее принимали и другие страны. В 2024 году на матч с беларусами не вышла Эстония, а в июле 2025 года – Латвия.

