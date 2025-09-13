Полуфинал Евролиги. Украина уступила Италии, соперник за бронзу – беларусь

Cборная Украины по пляжному футболу проиграла в полуфинале Суперфинале Евролиги-2025. Соревнования проходят с 9 по 14 сентября в итальянском Виареджо.

13 сентября в 19:00 в матче 1/2 финала встречались сборные Италии и Украины (4:1). Единственный гол у сине-желтых забил Сергей Максимец.

Ранее в групповом раунде сборная Украины под руководством Николая Костенко заняла 2-е место (4 очка из 9). Сине-желтые переиграли Швейцарию (5:4), уступили Испании (4:5), а затем по пенальти взяли верх над Данией (6:6, пен. 6:5).

В напряженном матче за выход в финал украинцы уступили команде Италии (1:4). В другом полуфинале Евролиги Испания обыграла беларусь (6:3).

Таким образом, 14 сентября в финале встретятся Испания и Италии. За бронзу должны сыграть Украина и беларусь, но не исключен бойкот со стороны сине-желтой команды.

Пляжный футбол. Евролига-2025. Суперфинал. Мужчины

Виареджо (Италия), 9–14 сентября 2025

🔹 1/2 финала, 13.09.2025

17:45. Испания – беларусь – 6:3

19:00. Италия – Украина – 4:1

Голы: Самуэле Сассари, 16, 32, Жозеп Жуниор, 20, 25 – Сергей Максимец, 26

Фотогалерея