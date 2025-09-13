Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Полуфинал Евролиги. Украина уступила Италии, соперник за бронзу – беларусь
Пляжный футбол
13 сентября 2025, 20:07 | Обновлено 13 сентября 2025, 20:23
2357
5

Полуфинал Евролиги. Украина уступила Италии, соперник за бронзу – беларусь

В финале турнира по пляжному футболу встретятся Испания и Италия

13 сентября 2025, 20:07 | Обновлено 13 сентября 2025, 20:23
2357
5
Полуфинал Евролиги. Украина уступила Италии, соперник за бронзу – беларусь
АПФУ

Cборная Украины по пляжному футболу проиграла в полуфинале Суперфинале Евролиги-2025. Соревнования проходят с 9 по 14 сентября в итальянском Виареджо.

13 сентября в 19:00 в матче 1/2 финала встречались сборные Италии и Украины (4:1). Единственный гол у сине-желтых забил Сергей Максимец.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ранее в групповом раунде сборная Украины под руководством Николая Костенко заняла 2-е место (4 очка из 9). Сине-желтые переиграли Швейцарию (5:4), уступили Испании (4:5), а затем по пенальти взяли верх над Данией (6:6, пен. 6:5).

В напряженном матче за выход в финал украинцы уступили команде Италии (1:4). В другом полуфинале Евролиги Испания обыграла беларусь (6:3).

Таким образом, 14 сентября в финале встретятся Испания и Италии. За бронзу должны сыграть Украина и беларусь, но не исключен бойкот со стороны сине-желтой команды.

Пляжный футбол. Евролига-2025. Суперфинал. Мужчины

Виареджо (Италия), 9–14 сентября 2025

🔹 1/2 финала, 13.09.2025

17:45. Испания – беларусь – 6:3

19:00. Италия – Украина – 4:1

Голы: Самуэле Сассари, 16, 32, Жозеп Жуниор, 20, 25 – Сергей Максимец, 26

Фотогалерея

По теме:
Италия – Украина. Пляжный футбол. Полуфинал Евролиги. Смотреть онлайн LIVE
Евролига. Женская сборная Украины досадно уступила Португалии в полуфинале
Португалия – Украина. Полуфинал женской Евролиги по пляжному футболу. LIVE
пляжный футбол сборная Италии по футболу сборная Украины по пляжному футболу Николай Костенко Евролига по пляжному футболу Италия - Украина сборная Испании по пляжному футболу сборная беларуси по пляжному футболу
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ф'ЮРИ: «Он опережает всех боксеров. Его уровень мастерства – нонсенс»
Бокс | 13 сентября 2025, 00:59 1
Ф'ЮРИ: «Он опережает всех боксеров. Его уровень мастерства – нонсенс»
Ф'ЮРИ: «Он опережает всех боксеров. Его уровень мастерства – нонсенс»

Джон – о поединке Канело – Кроуфорд

ФОТО. Ругались с судьей. Игроки матча Металлист 1925 – Шахтер разбили двери
Футбол | 13 сентября 2025, 20:40 2
ФОТО. Ругались с судьей. Игроки матча Металлист 1925 – Шахтер разбили двери
ФОТО. Ругались с судьей. Игроки матча Металлист 1925 – Шахтер разбили двери

Эмоции после напряженного матча

Реал принял важное решение по Лунину. Такого мало кто ожидал
Футбол | 13.09.2025, 00:01
Реал принял важное решение по Лунину. Такого мало кто ожидал
Реал принял важное решение по Лунину. Такого мало кто ожидал
Чемпионат мира по боксу в Ливерпуле. Расписание и результаты украинцев
Бокс | 13.09.2025, 16:11
Чемпионат мира по боксу в Ливерпуле. Расписание и результаты украинцев
Чемпионат мира по боксу в Ливерпуле. Расписание и результаты украинцев
Металлист 1925 – Шахтер Донецк. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Футбол | 13.09.2025, 17:01
Металлист 1925 – Шахтер Донецк. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Металлист 1925 – Шахтер Донецк. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Pop
Ну да! В теннис и фехтование можно с бульбашами а в футбол- бойкот?!
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Alehandro
Повне Сассарі... та все одно хлопці - молодці
Ответить
0
San Marino
Хлопці, будь ласка, не бойкотуйте матч за 3 місце. Треба виходити і перемагати
Ответить
-2
Обсервер Влад
Ото з бульбашами буде заруба, як наші в тенісі з Сабалєнкою! Хоча стоп... у нас же подвійні стандарти рулять, я забув
Ответить
-2
Популярные новости
Шапаренко принял неожиданное решение после провала сборной Украины
Шапаренко принял неожиданное решение после провала сборной Украины
13.09.2025, 04:02 11
Футбол
Усик назвал победителя супербоя Кроуфорд – Альварес
Усик назвал победителя супербоя Кроуфорд – Альварес
12.09.2025, 03:30 10
Бокс
В команде Усика обратились к WBO после приказа на бой с Паркером или Уордли
В команде Усика обратились к WBO после приказа на бой с Паркером или Уордли
12.09.2025, 00:21
Бокс
Дебют Судакова. Бенфика упустила победу, Трубин пропустил на 90+2 минуте
Дебют Судакова. Бенфика упустила победу, Трубин пропустил на 90+2 минуте
13.09.2025, 00:14 11
Футбол
Киевское Динамо выиграло конкуренцию у клубов УПЛ за 23-летнего защитника
Киевское Динамо выиграло конкуренцию у клубов УПЛ за 23-летнего защитника
12.09.2025, 03:37 2
Футбол
«У меня есть связи в Федерации». Усик предупредил Динамо о проблемах
«У меня есть связи в Федерации». Усик предупредил Динамо о проблемах
12.09.2025, 05:15 1
Бокс
Прошло почти 50 лет. УЕФА признал сборную Словакии чемпионом Европы
Прошло почти 50 лет. УЕФА признал сборную Словакии чемпионом Европы
12.09.2025, 19:48 5
Футбол
Александр УСИК: «Он победит. Это невероятно умный боксер и человек»
Александр УСИК: «Он победит. Это невероятно умный боксер и человек»
12.09.2025, 01:54
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем