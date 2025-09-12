Четыре гола голкиперов. Украина в матче-триллере обыграла Данию по пенальти

Сборная Украины по пляжному футболу под руководством Николая Костенко продолжает выступление в Суперфинале Евролиги-2025.

Соревнования проходят с 9 по 14 сентября в итальянском Виареджо. 12 сентября в 12:30 в матче 3-го тура встречались сборные Украины и Дании.

Крайне напряженная игра завершилась серией пенальти, в которой больше повезло украинцам (6:6, пен. 6:5).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Интересно, что в этом матче по два гола забили вратари команд – Андрей Неруш и Густав Мадсен.

Ранее в первом туре 9 сентября Украина обыграла Швейцарию (5:4), а Испания оказалась сильнее Дании (7:5). Во втором туре 11 сентября Украина уступила Испании (4:5), а Швейцария победила Данию (6:2).

Турнирное положение: Испания (6 очков), Украина (4), Швейцария (3), Дания (0).

Судьба сборной Украины определится в матче между Испанией и Швейцарией (12 сентября в 16:30). Сине-желтым для выхода в полуфинал нужно поражение команды Швейцарии. Две лучшие команды из обеих групп выйдут в полуфиналы, остальные сборные разыграют 5–8 места.

Евролига-2025. Суперфинал. Мужчины

3-й тур, Виареджо (Италия), 12 сентября

12:30. Украина – Дания – 6:6 (пен. 6:5)

Голы: Антон Росс, 9, 21, Андрей Неруш, 20, 22, Максим Войток, 23, Андрей Потапов, 28 – Бертрам Йенсен, 2, Густав Мадсен, 4, 19, Лауриц Стубгард, 21, Аксель Дамм, 29, Карл Вегеберг, 29

Серия пенальти: Густав Мадсен (0:1), Иван Глуцкий (сейв вратаря), Карл Вегеберг (0:2), Сергей Максимец (1:2), Расмус Лухт (сейв вратаря), Антон Росс (2:2), Аксель Дамм (2:3), Андрей Пашко (3:3), Клаус Рюдинг (3:4), Андрей Борсук (4:4), Тобиас Пильгард (4:5), Андрей Потапов (5:5), Якоб Хедеман (сейв вратаря), Александр Самойленко (5:6).

Фотогалерея