Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Пляжный футбол
08 октября 2025, 14:14 | Обновлено 08 октября 2025, 14:17
Пляжный футбол. Женская сборная Украины входит в топ-3 мирового рейтинга

Мужская сборная Украины расположилась на 22-й позиции рейтинга BSWW

Пляжный футбол. Женская сборная Украины входит в топ-3 мирового рейтинга
УАФ

Всемирная организация пляжного футбола (BSWW) обновила рейтинг мужских и женских сборных по бичсокеру.

Женская сборная Украины по пляжному футболу согласно октябрьскому реестру находится в мировом рейтинге BSWW на третьем месте, уступая только Испании и Португалии. Украинки имеют в активе 850 баллов, отставая от португальских соперниц на 147 очков.

Мужская сборная Украины по сравнению с предыдущим рейтингом поднялась на три позиции и находится на 22-й строке с 704,75 балла, отставая от Саудовской Аравии на 53,5 очка.

Пляжный футбол

Рейтинг BSWW для мужских сборных

  • 1. Бразилия 5054,75
  • 2. Италия 3355,00
  • 3. Португалия 3323,50
  • 4. беларусь 3101,50
  • 5. Иран 2508,50
  • 6. Испания 2258,25
  • 7. Сенегал 1950,50
  • 8. Япония 1949,00
  • 9. Парагвай 1615,00
  • 10. ОАЭ 1569,00
  • 22. Украина 704,75

Рейтинг BSWW для женских сборных

  • 1. Испания 1675,00
  • 2. Португалия 997,00
  • 3. Украина 850,00
  • 4. Польша 786,50
  • 5. Англия 628,75
  • 6. Чехия 557,75
  • 7. Италия 543,75
  • 8. США 450,50
  • 9. Бразилия 420,00
  • 10. Швейцария 333,75

рейтинг BSWW пляжный футбол сборная Украины по пляжному футболу женская сборная Украины по пляжному футболу BSWW
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
