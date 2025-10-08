Пляжный футбол. Женская сборная Украины входит в топ-3 мирового рейтинга
Мужская сборная Украины расположилась на 22-й позиции рейтинга BSWW
Всемирная организация пляжного футбола (BSWW) обновила рейтинг мужских и женских сборных по бичсокеру.
Женская сборная Украины по пляжному футболу согласно октябрьскому реестру находится в мировом рейтинге BSWW на третьем месте, уступая только Испании и Португалии. Украинки имеют в активе 850 баллов, отставая от португальских соперниц на 147 очков.
Мужская сборная Украины по сравнению с предыдущим рейтингом поднялась на три позиции и находится на 22-й строке с 704,75 балла, отставая от Саудовской Аравии на 53,5 очка.
Пляжный футбол
Рейтинг BSWW для мужских сборных
- 1. Бразилия 5054,75
- 2. Италия 3355,00
- 3. Португалия 3323,50
- 4. беларусь 3101,50
- 5. Иран 2508,50
- 6. Испания 2258,25
- 7. Сенегал 1950,50
- 8. Япония 1949,00
- 9. Парагвай 1615,00
- 10. ОАЭ 1569,00
- 22. Украина 704,75
Рейтинг BSWW для женских сборных
- 1. Испания 1675,00
- 2. Португалия 997,00
- 3. Украина 850,00
- 4. Польша 786,50
- 5. Англия 628,75
- 6. Чехия 557,75
- 7. Италия 543,75
- 8. США 450,50
- 9. Бразилия 420,00
- 10. Швейцария 333,75
