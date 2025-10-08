Пляжный футбол. Женская сборная Украины входит в топ-3 мирового рейтинга

Всемирная организация пляжного футбола (BSWW) обновила рейтинг мужских и женских сборных по бичсокеру.

Женская сборная Украины по пляжному футболу согласно октябрьскому реестру находится в мировом рейтинге BSWW на третьем месте, уступая только Испании и Португалии. Украинки имеют в активе 850 баллов, отставая от португальских соперниц на 147 очков.

Мужская сборная Украины по сравнению с предыдущим рейтингом поднялась на три позиции и находится на 22-й строке с 704,75 балла, отставая от Саудовской Аравии на 53,5 очка.

Пляжный футбол

Рейтинг BSWW для мужских сборных

1. Бразилия 5054,75

2. Италия 3355,00

3. Португалия 3323,50

4. беларусь 3101,50

5. Иран 2508,50

6. Испания 2258,25

7. Сенегал 1950,50

8. Япония 1949,00

9. Парагвай 1615,00

10. ОАЭ 1569,00

22. Украина 704,75

Рейтинг BSWW для женских сборных