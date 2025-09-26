Коуч сборной Украины: «Это произошло впервые в истории»

Главный тренер женской сборной Украины по пляжному футболу Юрий Клименко прокомментировал выступление «сине-желтых» в Суперфинале Евролиги-2025.

«На самом деле мы довольны выступлением нашей команды, учитывая, что у нас была достаточно сложная группа. Очень важной была первая встреча — с хозяйками турнира, итальянками. Но мы смогли настроить девушек на игру против такого мощного соперника, и они выполнили наши наставления и добились положительного результата.

Что касается второй встречи, с испанками, то, учитывая, что мы уже обеспечили себе место в полуфинале, мы предоставили возможность сыграть всем девушкам, чтобы посмотреть их возможности и решить, какие две четверки будут задействованы в 1/2-й.

На полуфинальный поединок мы также вышли сбалансированными и настроенными, однако, к сожалению, нас подвели реализация голевых моментов, которых было достаточно, чтобы закрыть игру в свою пользу, и некоторые судейские решения, которые привели к тому, что нас постигла неудача. Мы были очень разочарованы, ведь в этом году нам по силам было выступить в финале.

Хорошо, что после поражения Португалии мы за сутки смогли настроить девушек на малый бронзовый финал, который тоже был очень важным для нас. Считаю, что в течение этого поединка мы преобладали Польшу по всем статьям, но непонятный пенальти в наши ворота плюс собственная ошибка в конце встречи привели к ничейному результату. Своим шансом на бронзу мы пользовались уже в серии пенальти. Очень выручила наш голкипер Анастасия Терех, да и девушки пробивали неплохо, поэтому завоевали медали для Украины.

Хочу заметить, что мы готовились к возможности такого варианта. На тренировках мы постоянно практикуем пробитие пенальти, и у нас есть пять-шесть исполнителей, особенно упорно работающих над этим элементом игры. Мы были готовы к серии штрафных ударов, потому что в пляжном футболе это случается довольно часто.

Что касается игроков, то не хочу никого особо выделять. Хотелось бы поблагодарить всех. Кто-то сыграл меньше, кто-то больше, но все жили мечтой завоевать медали Евролиги, и впервые в истории это произошло. Максимальное достижение к этому у нас было четвертое место. Спасибо девушкам за самоотдачу, за настроение, за дружескую атмосферу на протяжении всего турнира. Хочу пожелать им успеха в клубах, ведь в сборной мы не встретимся почти полгода. Возможно, зимой проведем сбор в киевском Гидропарке, а так сезон для национальной команды завершен, — сказал Клименко.