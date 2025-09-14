Знай наших! Украина одолела Польшу в матче за бронзу женской Евролиги

Национальная женская сборная Украины по пляжному футболу завоевала бронзовые медали в Суперфинале Евролиги, в серии пенальти одолев национальную команду Польши.

Первый период начался для «сине-желтых» неудачно. Уже на 2-й минуте Александр Судик вывел свою команду вперед. Однако украинки не сникли и еще до перерыва забили дважды. Отличились Анна Шульга и Ирина Бавзенюк.

Во второй 12-минутке уже польки дважды расстроили Анастасию Терех, на что украинки ответили одним точным ударом Маргариты Юрасовой – 3:3.

В третьем периоде зрителей голов не увидели и матч перешел в овертайм. Он тоже не определил победителя. и дело дошло до серии пенальти. В ней сильнее были украинки – 4:3.

Евролига-2025. Суперфинал. Матч за третье место. Женщины

Украина – Польша – 3:3, (по пенальти – 4:3)

Голы: Шульга (3), Бавзенюк (11), Юрасова (21) Судик (2), Елоха (18, 24).

Украина: Терех, Костюк, Клипаченко, Дубицкая, Бавзенюк, Скибина, Юрасова, Шульга, Дячук, Прокопенко, Квач, Юзвенко.

Польша: Банашкевич, Паласиос, Кравчик, Корда, Матусяк, Беднарская, Гоздек, Судик, Тобичик, Ялоха, Каминская, Сушкевич.