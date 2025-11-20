Милевский прокомментировал жребий квалификации ЧМ для Украины

Экс-игрок сборной Украины и киевского «Динамо» Артем Милевский прокомментировал жребий плей-офф квалификации чемпионата мира для сборной Украины:

«Шведы, шведы по итогу. Непросто будет, а там потом если что, скорее всего, Польша. Да, в этот раз... Ну посмотрим, время есть подготовиться. У шведов тоже есть футболисты очень непростые».

В полуфинале квалификации сборная Украины встретится со Швецией. Если подопечные Реброва сумеют пройти дальше, то в финале ихбудет ожидать победитель пары Польша – Албания.

