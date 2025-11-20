Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Милевский прокомментировал жребий квалификации ЧМ для Украины
Чемпионат мира
20 ноября 2025, 15:00 | Обновлено 20 ноября 2025, 15:17
2988
3

Экс-игрок сборной Украины считает, что будет команде Реброва непросто

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Милевский

Экс-игрок сборной Украины и киевского «Динамо» Артем Милевский прокомментировал жребий плей-офф квалификации чемпионата мира для сборной Украины:

«Шведы, шведы по итогу. Непросто будет, а там потом если что, скорее всего, Польша. Да, в этот раз... Ну посмотрим, время есть подготовиться. У шведов тоже есть футболисты очень непростые».

В полуфинале квалификации сборная Украины встретится со Швецией. Если подопечные Реброва сумеют пройти дальше, то в финале ихбудет ожидать победитель пары Польша – Албания.

Ранее Артем Милевский выбрал лучшего игрока сборной Украины в игре с Исландией.

По теме:
Фаны сборной Швеции: «Мы не заслужили выйти на ЧМ. За что такой жребий?»
ОПРОС. Как выступит сборная Украины в плей-офф квалификации ЧМ-2026
Кого Украине бояться в сборной Швеции? Два топ-форварда и большой кризис
Артем Милевский сборная Украины по футболу сборная Швеции по футболу ЧМ-2026 по футболу Украина - Швеция Украина - Польша сборная Польши по футболу жеребьевка чемпионата мира
Даниил Кирияка Источник: Telegram
Oleg Dykyy
Чудово прокоментував))) Певно, після 0.7
Ответить
0
Lulinnha
Милевский: Тяжёлый жребий. Накатить бы 2 по 100. Да нельзя... 
Ответить
0
rosti79
Алкаш 
Ответить
0
