«Есть вопросы? Вопросов нет!». Милевский выбрал лучшего игрока Украины

Бывший нападающий сборной Украины Артем Милевский выбрал лучшего футболиста «сине-желтых» в поединке против Исландии.

– Кому отдашь «Льва матча»?

– Хочу поздравить с голом Саню Зубкова и нашего джокера Гуцуляка, но «Льва матча» я отдам Трубину за тот сейв. Такой удар вытащил! Толя просто красава. Была очень тяжелая игра. И если бы не его сейв, то при счете 0:1 нам было бы сложно достичь положительного результата. А так, как поется в известной песне: «Вопросы есть? Вопросов нет!».

16 ноября прошел матч 6-го тура квалификационной группы D на чемпионат мира 2026 между сборными Украины и Исландии. Поединок прошел в Варшаве на стадионе «Легия». Украинская команда победила со счетом 2:0.