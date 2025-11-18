Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Есть вопросы? Вопросов нет!». Милевский выбрал лучшего игрока Украины
Чемпионат мира
18 ноября 2025, 02:02 |
204
0

«Есть вопросы? Вопросов нет!». Милевский выбрал лучшего игрока Украины

​​​​​​​Артем выделил игру Трубина в матче с Исландией

18 ноября 2025, 02:02 |
204
0
«Есть вопросы? Вопросов нет!». Милевский выбрал лучшего игрока Украины
УАФ. Артем Милевский

Бывший нападающий сборной Украины Артем Милевский выбрал лучшего футболиста «сине-желтых» в поединке против Исландии.

– Кому отдашь «Льва матча»?

– Хочу поздравить с голом Саню Зубкова и нашего джокера Гуцуляка, но «Льва матча» я отдам Трубину за тот сейв. Такой удар вытащил! Толя просто красава. Была очень тяжелая игра. И если бы не его сейв, то при счете 0:1 нам было бы сложно достичь положительного результата. А так, как поется в известной песне: «Вопросы есть? Вопросов нет!».

16 ноября прошел матч 6-го тура квалификационной группы D на чемпионат мира 2026 между сборными Украины и Исландии. Поединок прошел в Варшаве на стадионе «Легия». Украинская команда победила со счетом 2:0.

По теме:
ХОЛАНД: «При счете 1:1 он начал трогать меня за зад»
Экс-вратарь сборной Украины: «Он вытащил игру и вывел сборную в плей-офф»
Чехия – Гибралтар – 6:0. Легкая разминка перед плей-офф. Видео голов, обзор
сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу ЧМ-2026 по футболу Украина - Исландия Артем Милевский Анатолий Трубин
Дмитрий Олийченко Источник: Спорт-Экспресс Украина
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Леоненко считает, что украинец не заслужил называться лучшим в сборной
Футбол | 17 ноября 2025, 22:02 12
Леоненко считает, что украинец не заслужил называться лучшим в сборной
Леоненко считает, что украинец не заслужил называться лучшим в сборной

Виктор удивлен, что Цыганков получил звание лучшего игрока матча с Исландией

Йожеф САБО: «Ну что это за футболист? Его, к сожалению, уже не будет»
Футбол | 17 ноября 2025, 07:20 9
Йожеф САБО: «Ну что это за футболист? Его, к сожалению, уже не будет»
Йожеф САБО: «Ну что это за футболист? Его, к сожалению, уже не будет»

Известный в прошлом тренер считает, что сборной не хватает качественных игроков

Статистические расклады. Что может помешать Украине оказаться в 1-й корзине
Футбол | 17.11.2025, 13:12
Статистические расклады. Что может помешать Украине оказаться в 1-й корзине
Статистические расклады. Что может помешать Украине оказаться в 1-й корзине
Довбик отреагировал на то, что Гуцуляк сыграл под его номером за сборную
Футбол | 18.11.2025, 01:33
Довбик отреагировал на то, что Гуцуляк сыграл под его номером за сборную
Довбик отреагировал на то, что Гуцуляк сыграл под его номером за сборную
САБО: «Это единственный футболист, который мне сейчас нравится в сборной»
Футбол | 17.11.2025, 06:50
САБО: «Это единственный футболист, который мне сейчас нравится в сборной»
САБО: «Это единственный футболист, который мне сейчас нравится в сборной»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик и Кличко узнали свои места в рейтинге самых богатых бойцов в истории
Усик и Кличко узнали свои места в рейтинге самых богатых бойцов в истории
16.11.2025, 09:18 5
Бокс
Квалификация ЧМ. С кем Украина может сыграть в плей-офф и когда жеребьевка?
Квалификация ЧМ. С кем Украина может сыграть в плей-офф и когда жеребьевка?
16.11.2025, 21:12 68
Футбол
Тренер Исландии объяснил поражение от Украины и обратился к сине-желтым
Тренер Исландии объяснил поражение от Украины и обратился к сине-желтым
17.11.2025, 08:44 8
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Усик – больше не абсолютный чемпион мира. Боксер принял решение
ОФИЦИАЛЬНО. Усик – больше не абсолютный чемпион мира. Боксер принял решение
17.11.2025, 22:08 6
Бокс
Сергей РЕБРОВ: «Ну вы видели, что произошло. Он не может играть за сборную»
Сергей РЕБРОВ: «Ну вы видели, что произошло. Он не может играть за сборную»
16.11.2025, 20:40
Футбол
Мы в плей-офф! Сборная Украины одолела Исландию
Мы в плей-офф! Сборная Украины одолела Исландию
16.11.2025, 20:55 265
Футбол
САБО – о матче с Исландией: «У меня сложилось впечатление, что Реброву...»
САБО – о матче с Исландией: «У меня сложилось впечатление, что Реброву...»
16.11.2025, 20:20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем