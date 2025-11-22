В УАФ выступили с заявлением после слухов, что Украина сыграет в Польше
Окончательное место на матче плей-офф отбора на ЧМ-2026 пока еще не выбрано
Руководство УАФ пояснило, что на данный момент нет утвержденного решения о продолжении проведения домашних матчей сборной Украины на территории Польши.
Как отметил представитель ассоциации, до момента жеребьевки Исполком не принимал никаких постановлений относительно места проведения матчей на 2026 год.
В ближайшее время в федерации планируют детально оценить ситуацию, начать консультации с потенциальными странами-партнерами и представителями стадионов. После завершения переговоров будет определена наиболее подходящая арена для домашних встреч, а также место проведения тренировочного сбора в марте.
