  4. В УАФ выступили с заявлением после слухов, что Украина сыграет в Польше
Чемпионат мира
В УАФ выступили с заявлением после слухов, что Украина сыграет в Польше

Окончательное место на матче плей-офф отбора на ЧМ-2026 пока еще не выбрано

В УАФ выступили с заявлением после слухов, что Украина сыграет в Польше
УАФ

Руководство УАФ пояснило, что на данный момент нет утвержденного решения о продолжении проведения домашних матчей сборной Украины на территории Польши.

Как отметил представитель ассоциации, до момента жеребьевки Исполком не принимал никаких постановлений относительно места проведения матчей на 2026 год.

В ближайшее время в федерации планируют детально оценить ситуацию, начать консультации с потенциальными странами-партнерами и представителями стадионов. После завершения переговоров будет определена наиболее подходящая арена для домашних встреч, а также место проведения тренировочного сбора в марте.

сборная Украины по футболу сборная Швеции по футболу ЧМ-2026 по футболу Украина - Швеция сборная Польши по футболу Украина - Польша
Дмитрий Олийченко Источник: Украинский футбол
said_said
Якщо поляки програють албанцям, то чом би й ні?
