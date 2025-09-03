Объявлен состав сборной Украины на Суперфинал Евролиги по пляжному футболу
Николай Костенко может рассчитывать на 12 исполнителей
Мужская сборная Украины по пляжному футболу готовится к участию в Суперфинале Евролиги-2025 в дивизионе А. Соревнования пройдут с 9 по 14 сентября в итальянском Виареджо.
Главный тренер команды Николай Костенко огласил состав на этот турнир. Наставник может рассчитывать на 12 исполнителей, плюс его помощник Александр Корнийчук при необходимости может присоединиться к сборной в роли играющего тренера.
Две лучшие команды из каждой группы выйдут в полуфиналы. Остальные сборные разыграют места с 5 по 8.
Состав сборной Украины по пляжному футболу на Суперфинал Евролиги-2025
Вратари: Андрей Неруш (BSC Sunrise), Александр Пославский (Альтернатива)
Полевые игроки: Антон Росс, Андрей Пашко (оба – Альтернатива), Андрей Борсук, Андрей Потапов, Александр Самойленко, Сергей Максимец (все – BSC Sunrise), Олег Зборовский, Максим Войток, Иван Глуцкий (все – Сервит), Денис Ярмак (NSC Beachsoccer)
Евролига-2025. Суперфинал. Мужчины
- Группа А: Италия, беларусь, Португалия, Франция
- Группа В: Испания, Швейцария, Украина, Дания
Расписание матчей сборной Украины
- 09.09, 11:30. Швейцария – Украина
- 11.09, 16:45. Испания – Украина
- 12.09, 11:30. Украина – Дания
