Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Последний матч года. Тренер Динамо взял на игру еврокубка 27 футболистов
Лига конференций
17 декабря 2025, 18:45 | Обновлено 17 декабря 2025, 19:02
2277
4

Последний матч года. Тренер Динамо взял на игру еврокубка 27 футболистов

Киевляне сыграют проти Ноа

17 декабря 2025, 18:45 | Обновлено 17 декабря 2025, 19:02
2277
4 Comments
Последний матч года. Тренер Динамо взял на игру еврокубка 27 футболистов
ФК Динамо Киев

Динамо прибыло в Польшу на последний для себя матч года – команда Игоря Костюка сыграет против армянского Ноа в рамках основного этапа Лиги конференций

Тренер, который в среду получил статус полноценного наставника без приставки «исполняющий обязанности», взял на игру 27 футболистов.

Вратари: Нещерет, Игнатенко, Моргун;

Защитники: Караваев, Тымчик, Дубинчак, Биловар, Попов, Михавко, Вивчаренко, Буртник, Захарченко, Тиаре;

Полузащитники: Буяльский, Ярмоленко, Кабаев, Пихальонок, Шапаренко, Рубчинский, Яцык, Волошин, Михайленко, Огундана, Осипенко, Редушко;

Нападающие: Герреро, Пономаренко.

Матч пройдет 18 декабря, начало в 22:00. Киевляне уже потеряли шансы на выход в плей-офф.

По теме:
Хавбек Динамо: «Матч еврокубка очень важен для нас. Для будущего команды»
Экс-нападающий сборной Румынии: «Бленуце – игрок не для борьбы за титул»
Легионер Динамо пропустит матч с Ноа. Дело не в травме
Динамо Киев Динамо - Ноа Лига конференций Украинская Премьер-лига Игорь Костюк
Иван Зинченко Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(51)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Матч Шахтер – Риека обслужит Тейлор. Является ли он фартовым для горняков?
Футбол | 17 декабря 2025, 11:17 4
Матч Шахтер – Риека обслужит Тейлор. Является ли он фартовым для горняков?
Матч Шахтер – Риека обслужит Тейлор. Является ли он фартовым для горняков?

Вспомним все матчи Шахтера в еврокубках, которые обслуживал англичанин

ОФИЦИАЛЬНО. Игорь Суркис назначил нового главного тренера Динамо
Футбол | 17 декабря 2025, 09:26 107
ОФИЦИАЛЬНО. Игорь Суркис назначил нового главного тренера Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Игорь Суркис назначил нового главного тренера Динамо

Игорь Костюк переведен на роль постоянного наставника киевского гранда

ОФИЦИАЛЬНО. Один из лучших нападающих в истории продолжит карьеру в MLS
Футбол | 17.12.2025, 18:09
ОФИЦИАЛЬНО. Один из лучших нападающих в истории продолжит карьеру в MLS
ОФИЦИАЛЬНО. Один из лучших нападающих в истории продолжит карьеру в MLS
Вратаря сборной Украины хочет подписать один из крупнейших клубов АПЛ
Футбол | 17.12.2025, 09:02
Вратаря сборной Украины хочет подписать один из крупнейших клубов АПЛ
Вратаря сборной Украины хочет подписать один из крупнейших клубов АПЛ
Футболист сборной Украины отказался покидать Динамо за очень большие деньги
Футбол | 17.12.2025, 08:23
Футболист сборной Украины отказался покидать Динамо за очень большие деньги
Футболист сборной Украины отказался покидать Динамо за очень большие деньги
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Vit Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
Удачі киянам! Завтра вся Україна🇺🇦 за обидва наші клуби. Хоч і без турнірної мотивації, але киянам треба спробувати "гримнути дверима"! 😊
Ответить
+4
Показать Скрыть 1 ответ
Vladus
Блін, чого раніше до Динамо не викликали стільки молоді? 
Але бажаю удачі Динамо!💙🤍
Ответить
0
Фанаты Бленуце
А шо такое? Я не понял. Где Влад Бленуце наш кумир, он за Соловьёва и русский мир 
Ответить
-1
Популярные новости
Стал известен срок дисквалификации Мудрика за допинг
Стал известен срок дисквалификации Мудрика за допинг
16.12.2025, 06:32 42
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб неожиданно назначил легендарного коуча
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб неожиданно назначил легендарного коуча
16.12.2025, 08:53
Футзал
«Нокаут одним ударом». Шеннон Бриггс сделал прогноз на бой Усик – Уайлдер
«Нокаут одним ударом». Шеннон Бриггс сделал прогноз на бой Усик – Уайлдер
16.12.2025, 04:42 2
Бокс
Реал остался без тренера, виноват украинец. Обзор 16 тура Ла Лиги
Реал остался без тренера, виноват украинец. Обзор 16 тура Ла Лиги
16.12.2025, 19:47 1
Футбол
Дьявольский триллер. Ман Юнайтед и Борнмут устроили шоу на Олд Траффорд
Дьявольский триллер. Ман Юнайтед и Борнмут устроили шоу на Олд Траффорд
16.12.2025, 00:01 13
Футбол
Легендарный Бьорндален: «Стыдно быть норвежцем. Это вызывает беспокойство»
Легендарный Бьорндален: «Стыдно быть норвежцем. Это вызывает беспокойство»
17.12.2025, 10:56 1
Биатлон
«Время пришло». В Англии рассказали, что не так с допинг-скандалом Мудрика
«Время пришло». В Англии рассказали, что не так с допинг-скандалом Мудрика
15.12.2025, 16:24
Футбол
Михаил Мудрик посоветовал Динамо подписать футболиста
Михаил Мудрик посоветовал Динамо подписать футболиста
16.12.2025, 07:37 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем