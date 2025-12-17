Последний матч года. Тренер Динамо взял на игру еврокубка 27 футболистов

Динамо прибыло в Польшу на последний для себя матч года – команда Игоря Костюка сыграет против армянского Ноа в рамках основного этапа Лиги конференций

Тренер, который в среду получил статус полноценного наставника без приставки «исполняющий обязанности», взял на игру 27 футболистов.

Вратари: Нещерет, Игнатенко, Моргун;

Защитники: Караваев, Тымчик, Дубинчак, Биловар, Попов, Михавко, Вивчаренко, Буртник, Захарченко, Тиаре;

Полузащитники: Буяльский, Ярмоленко, Кабаев, Пихальонок, Шапаренко, Рубчинский, Яцык, Волошин, Михайленко, Огундана, Осипенко, Редушко;

Нападающие: Герреро, Пономаренко.

Матч пройдет 18 декабря, начало в 22:00. Киевляне уже потеряли шансы на выход в плей-офф.