Последний матч года. Тренер Динамо взял на игру еврокубка 27 футболистов
Киевляне сыграют проти Ноа
Динамо прибыло в Польшу на последний для себя матч года – команда Игоря Костюка сыграет против армянского Ноа в рамках основного этапа Лиги конференций
Тренер, который в среду получил статус полноценного наставника без приставки «исполняющий обязанности», взял на игру 27 футболистов.
Вратари: Нещерет, Игнатенко, Моргун;
Защитники: Караваев, Тымчик, Дубинчак, Биловар, Попов, Михавко, Вивчаренко, Буртник, Захарченко, Тиаре;
Полузащитники: Буяльский, Ярмоленко, Кабаев, Пихальонок, Шапаренко, Рубчинский, Яцык, Волошин, Михайленко, Огундана, Осипенко, Редушко;
Нападающие: Герреро, Пономаренко.
Матч пройдет 18 декабря, начало в 22:00. Киевляне уже потеряли шансы на выход в плей-офф.
