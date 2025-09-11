ФОТО. Украинский полузащитник помог Барселоне победить на чемпионате мира
Артем Рыбак забил победный гол в ворота аргентинского «Расинга»
В среду, 10 сентября, состоялся финал молодежного клубного чемпионата мира, в котором сошлись академии испанской «Барселоны» и аргентинского «Расинга».
Представитель Европы одолел соперника с минимальным счетом 1:0, а главным героем встречи стал 15-летний украинский полузащитник Артем Рыбак. На 68-й минуте футболист ворвался в штрафную аргентинской команды, удачно принял передачу от партнера и хладнокровно переиграл вратаря.
Испанский клуб стал триумфатором престижного турнира, а украинец – одним из лучших игроков в составе команды.
Рыбак воспитывался в системе донецкого «Шахтера», однако покинул Украину после полномасштабного российского вторжения. В сентябре прошлого года Артем дебютировал в составе сборной Украины U-16, провел шесть матчей и забил один гол.
Молодежный клубный чемпионат мира 2025, финал, 10 сентября
Барселона U-18 – Рассинг U-18 – 1:0
Гол: Рыбак, 68
ФОТО. Артем Рыбак помог испанской Барселоне победить на клубном чемпионате мира
MERITORIO TORNEO DE LOS CHICOS DE RACING 👏— DSPORTS (@DSports) September 10, 2025
⏩ La Academia perdió 1-0 la final del Mundial de Clubes Juvenil ante Barcelona de España.
⚽ Artem Rybak convirtió el único gol del partido.
🔵🔴 Los Blaugranas se quedaron con el título por primera vez en su historia. pic.twitter.com/ebdtLeEE7L
🏆 AL-ÁNDALUS TROPHY YOUTH CLUB WORLD CUP— FC Barcelona - Masia (@FCBmasia) September 11, 2025
👥 Juvenil B
📍 Córdoba
🗒️ Semifinal
Barça - Palmeiras (2-2, penals 4-2)
⚽️ Ïu Martínez (2)
🗒️ Final
Barça - Racing Avellaneda (1-0)
⚽️ Artem Rybak
🤩 𝐂𝐀𝐌𝐏𝐈𝐎𝐍𝐒! Quin gran torneig heu fet!#FCBMasia 💙❤️ pic.twitter.com/OmK8Age7w7
BARCELONA LE GANÓ A RACING Y ES EL GRAN CAMPEÓN 🏆💥— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 10, 2025
🥈 La Academia cayó 1-0 con los Culés en la final del Mundial de Clubes Juvenil 2025.
⚽️ Artem Rybak (68’) pic.twitter.com/dVq21WSMOD
¡ASÍ FUE EL GOLAZO DE BARCELONA! A 10' para el final, el ucraniano Artem Rybak anotó el 1-0 ante Racing en la final del Mundial de Clubes Sub-18.— SportsCenter (@SC_ESPN) September 11, 2025
📺 #MundialClubesJuvenil por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/8XfmLZhPdF
