ФОТО. Украинский полузащитник помог Барселоне победить на чемпионате мира

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
11 сентября 2025, 12:11 | Обновлено 11 сентября 2025, 12:16
Артем Рыбак забил победный гол в ворота аргентинского «Расинга»

ФК Барселона. Артем Рыбак (слева)

В среду, 10 сентября, состоялся финал молодежного клубного чемпионата мира, в котором сошлись академии испанской «Барселоны» и аргентинского «Расинга».

Представитель Европы одолел соперника с минимальным счетом 1:0, а главным героем встречи стал 15-летний украинский полузащитник Артем Рыбак. На 68-й минуте футболист ворвался в штрафную аргентинской команды, удачно принял передачу от партнера и хладнокровно переиграл вратаря.

Испанский клуб стал триумфатором престижного турнира, а украинец – одним из лучших игроков в составе команды.

Рыбак воспитывался в системе донецкого «Шахтера», однако покинул Украину после полномасштабного российского вторжения. В сентябре прошлого года Артем дебютировал в составе сборной Украины U-16, провел шесть матчей и забил один гол.

Молодежный клубный чемпионат мира 2025, финал, 10 сентября

Барселона U-18 – Рассинг U-18 – 1:0

Гол: Рыбак, 68

Артем Рыбак Барселона Расинг Авельянеда видео фото клубный чемпионат мира по футболу
