Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Украинский футболист сделал Барселону чемпионом мира
Другие новости
11 сентября 2025, 05:16 | Обновлено 11 сентября 2025, 05:29
483
0

ВИДЕО. Украинский футболист сделал Барселону чемпионом мира

Артем Рыбак забил победный гол в финале турнира Mundial U-18

11 сентября 2025, 05:16 | Обновлено 11 сентября 2025, 05:29
483
0
ВИДЕО. Украинский футболист сделал Барселону чемпионом мира
ФК Барселона. Артем Рыбак

Украинец Артем Рыбак подарил «Барселоне» титул чемпиона мира U-18.

2025 год стал настоящим триумфом Ла Масии. В Кордове возрастная категория «Juvenil B» выиграал турнир, а главным героем финала стал 15-летний игрок из Черновцов.

Матч против «Расинг (Авельянеда)» складывался тяжело, но во втором тайме Рыбак вышел на поле и забил единственный гол.

«Барса» удержала преимущество и завоевала трофей.

По теме:
Без Дембеле. Рафинья назвал фаворитов на Золотой мяч
ФОТО. Звезда Барселоны подписал новый спонсорский контракт на 200 млн?
ФОТО. Звезды Барселоны едва не поссорились из-за конфликта девушек
Артем Рыбак Барселона видео
Максим Лапченко Источник: Sport.es
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Критика Реброва, Чигринский завершил карьеру, Миколенко ждут в Серии A
Футбол | 11 сентября 2025, 05:46 0
Критика Реброва, Чигринский завершил карьеру, Миколенко ждут в Серии A
Критика Реброва, Чигринский завершил карьеру, Миколенко ждут в Серии A

Главные новости за 10 сентября на Sport.ua

Ребров шокировал советом фанатам после катастрофы в матче с Азербайджаном
Футбол | 10 сентября 2025, 07:31 52
Ребров шокировал советом фанатам после катастрофы в матче с Азербайджаном
Ребров шокировал советом фанатам после катастрофы в матче с Азербайджаном

Тренер посоветовал набраться терпения

Да ничего вы не сделали, чтобы переиграть Азербайджан 
Футбол | 10.09.2025, 10:15
Да ничего вы не сделали, чтобы переиграть Азербайджан 
Да ничего вы не сделали, чтобы переиграть Азербайджан 
Леоненко рассказал, почему Реброва никто не сможет выгнать со сборной
Футбол | 10.09.2025, 13:19
Леоненко рассказал, почему Реброва никто не сможет выгнать со сборной
Леоненко рассказал, почему Реброва никто не сможет выгнать со сборной
Буяльский, забив 70-й гол, входит в топ-6 лучших бомбардиров Динамо в УПЛ
Футбол | 11.09.2025, 01:27
Буяльский, забив 70-й гол, входит в топ-6 лучших бомбардиров Динамо в УПЛ
Буяльский, забив 70-й гол, входит в топ-6 лучших бомбардиров Динамо в УПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Вслед за россией. ФИФА готовит дисквалификацию еще одной сборной
Вслед за россией. ФИФА готовит дисквалификацию еще одной сборной
10.09.2025, 03:06 2
Футбол
Промоутер Паркера: «Готов поставить свой дом, что Усик этого не сделает»
Промоутер Паркера: «Готов поставить свой дом, что Усик этого не сделает»
10.09.2025, 04:21
Бокс
Катмен Усика: «Это бой века. Но боюсь, мы увидим сенсацию»
Катмен Усика: «Это бой века. Но боюсь, мы увидим сенсацию»
10.09.2025, 00:02
Бокс
«Поле». Ребров пояснил, почему Украина опозорилась в матче с Азербайджаном
«Поле». Ребров пояснил, почему Украина опозорилась в матче с Азербайджаном
09.09.2025, 21:35 71
Футбол
Йожеф САБО: «Игроки сборной просто «плавили» тренера. Атмосфера изменится»
Йожеф САБО: «Игроки сборной просто «плавили» тренера. Атмосфера изменится»
09.09.2025, 06:55 7
Футбол
Ничья как поражение. Украина упустила победу над Азербайджаном
Ничья как поражение. Украина упустила победу над Азербайджаном
09.09.2025, 20:59 448
Футбол
Юлиан Бойко вышел в 1/8 финала в Уолсолле и попал на чемпиона мира
Юлиан Бойко вышел в 1/8 финала в Уолсолле и попал на чемпиона мира
09.09.2025, 01:59
Снукер
Ребров принял радикальное решение после неудачи в матче против Азербайджана
Ребров принял радикальное решение после неудачи в матче против Азербайджана
10.09.2025, 08:44 56
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем