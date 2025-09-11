ВИДЕО. Украинский футболист сделал Барселону чемпионом мира

Украинец Артем Рыбак подарил «Барселоне» титул чемпиона мира U-18.

2025 год стал настоящим триумфом Ла Масии. В Кордове возрастная категория «Juvenil B» выиграал турнир, а главным героем финала стал 15-летний игрок из Черновцов.

Матч против «Расинг (Авельянеда)» складывался тяжело, но во втором тайме Рыбак вышел на поле и забил единственный гол.

«Барса» удержала преимущество и завоевала трофей.