Другие новости11 сентября 2025, 05:16 | Обновлено 11 сентября 2025, 05:29
ВИДЕО. Украинский футболист сделал Барселону чемпионом мира
Артем Рыбак забил победный гол в финале турнира Mundial U-18
Украинец Артем Рыбак подарил «Барселоне» титул чемпиона мира U-18.
2025 год стал настоящим триумфом Ла Масии. В Кордове возрастная категория «Juvenil B» выиграал турнир, а главным героем финала стал 15-летний игрок из Черновцов.
Матч против «Расинг (Авельянеда)» складывался тяжело, но во втором тайме Рыбак вышел на поле и забил единственный гол.
«Барса» удержала преимущество и завоевала трофей.
GOOOOOAL! Artem Rybak gives Barcelona the lead in the final. Assist by Xavier Mirangels. 1-0 pic.twitter.com/VXGgBYrsgE— ArsenKveFCB (@ArsenKveFCB) September 10, 2025
