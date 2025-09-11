Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Финал Лиги чемпионов 2026/27 пройдет в Мадриде. Названа арена
Лига чемпионов
ОФИЦИАЛЬНО. Финал Лиги чемпионов 2026/27 пройдет в Мадриде. Названа арена

На Исполкоме УЕФА принято несколько важных решений

УЕФА. Арена Метрополитано в Мадриде

Исполнительный комитет УЕФА 11 сентября провел заседание в Тиране, Албания. Были назначены хозяева нескольких финалов европейских турниров.

Финал Лиги чемпионов УЕФА 2026/27 пройдет на стадионе «Метрополитано» в Мадриде (Испания).

Назначены хозяева финалов:

  • Финал Лиги чемпионов УЕФА 2027 – стадион «Метрополитано», Мадрид, Испания
  • Финал женской Лиги чемпионов УЕФА 2027 – Национальный стадион, Варшава, Польша
  • Суперкубок УЕФА 2026 – Зальцбург, Австрия
  • Финал Лиги чемпионов УЕФА по футзалу 2026 – Пезаро, Италия
  • Евро-2027 U-19 по футзалу – Астана, Казахстан
  • Женский Евро-2027 по футзалу – Осиек, Хорватия

Исполнительный комитет УЕФА также принял другие решения и обсудил ряд тем.

🔹 Длительные травмы полевых игроков в клубных турнирах УЕФА среди мужчин.

Комитет утвердил поправку к регламенту клубных турниров УЕФА сезона 2025/26, которая позволяет временную замену максимум одного полевого игрока с долгосрочной травмой или болезнью во время лиговой фазы, включая 6-й тур. Цель этого изменения – избежать несправедливого уменьшения составов команд и защитить футболистов от дополнительной нагрузки.

🔹 Бонусные выплаты за финал Лиги наций УЕФА среди женщин 2025

Комитет утвердил общую сумму в 1 млн евро для распределения между командами в зависимости от итоговых мест в финальной части турнира:

  • Команда, занявшая 4-е место – €150 тысяч (15%)
  • Команда, занявшая 3-е место – €200 тысяч (20%)
  • Финалист – €250 тысяч (25%)
  • Победитель – €400 тысяч (40%)

🔹 Запрос на разрешение проведения матчей внутренних лиг за пределами территории УЕФА

Комитет обсудил запросы RFEF и FIGC о проведении по одному матчу внутренней лиги за пределами родной страны, в частности за пределами территории УЕФА. Комитет признал это важным и актуальным, однако выразил желание услышать мнения всех заинтересованных сторон перед окончательным решением.

Есть много вопросов, которые необходимо урегулировать, и как руководящий орган европейского футбола, УЕФА должен учитывать все факторы. В результате решение принято не было, но УЕФА проведет раунд консультаций со всеми сторонами европейского футбола – включая болельщиков.

🔹 Программа «Футбол в школах»

Ранее в тот же день в «Футбольном доме» FSHF в Тиране состоялось успешное массовое мероприятие в рамках программы «Футбол в школах» от УЕФА. Открытие прошло с участием президента УЕФА Александера Чеферина и президента Албанской футбольной ассоциации Арманда Дуки. 100 мальчиков и девочек из местных школ приняли участие в футбольных активностях, выйдя на поле вместе с президентом УЕФА и футбольными легендами, чтобы отпраздновать успех общеевропейской инициативы.

Следующее заседание Исполнительного комитета УЕФА запланировано на 3 декабря 2025 года в Доме европейского футбола в Ньоне (Швейцария).

