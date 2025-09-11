Стало известно, где пройдет финал Лиги чемпионов в 2027 году
Финальный матч турнира примет «Ванда Метрополитано»
Стало известно, где продет финал Лиги чемпионов сезона 2026/27. Об этом сообщает Cope.
По информации источника, финальный матч главного еврокубка в 2027 году примет мадридский «Ванда Метрополитано». Огласить об этом должны уже в четверг, 11 сентября.
Мадридский стадион уже принимал финал лиги чемпионов: в сезоне 2018/19 на поле «Ванда Метрополитано» в рамках решающего матча турнира встретились «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». «Красные» добыли победу со счетом 2:0 и взяли свой 6-й трофей Лиги чемпионов.
Ранее сообщалось о том, что суперкомпьютер выбрал фаворитов на победу в Лиге чемпионов.
