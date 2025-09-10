ПСЖ – третий. Суперкомпьютер выбрал фаворитов на победу в Лиге чемпионов

С 16 по 18 сентября пройдут матчи первого тура Лиги чемпионов, участие в которых примут 32 команды. Участники проведут по восемь поединков (четыре дома, четыре в гостях), по итогам которых будет сформирована итоговая турнирная таблица основного этапа.

Накануне старта еврокубков суперкомпьютер Opta десять тысяч раз смоделировал сезон Лиги чемпионов, чтобы определить главных претендентов на победу.

По версии статистического портала, самые высокие шансы на триумф имеет английский «Ливерпуль» (20,4%), который в прошлом сезоне стал чемпионом Премьер-лиги, однако прекратил свою борьбу в Лиге чемпионов на стадии 1/8 финала.

В тройке претендентов на титул также разместились еще один представитель Англии «Арсенал» (16%) и французский ПСЖ (12,1%), который является действующим триумфатором турнира. Четвертое и пятое место разделили лондонский «Челси» и испанская «Барселона» – их шансы оцениваются одинаково (по 8,4%).

Шансы команд на победу в Лиге чемпионов 2025/26 (по версии системы Opta):