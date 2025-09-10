Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПСЖ – третий. Суперкомпьютер выбрал фаворитов на победу в Лиге чемпионов
Лига чемпионов
10 сентября 2025, 14:13 |
730
1

ПСЖ – третий. Суперкомпьютер выбрал фаворитов на победу в Лиге чемпионов

По версии Opta, самые высокие шансы на триумф имеет английский «Ливерпуль»

10 сентября 2025, 14:13 |
730
1
ПСЖ – третий. Суперкомпьютер выбрал фаворитов на победу в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine.

С 16 по 18 сентября пройдут матчи первого тура Лиги чемпионов, участие в которых примут 32 команды. Участники проведут по восемь поединков (четыре дома, четыре в гостях), по итогам которых будет сформирована итоговая турнирная таблица основного этапа.

Накануне старта еврокубков суперкомпьютер Opta десять тысяч раз смоделировал сезон Лиги чемпионов, чтобы определить главных претендентов на победу.

По версии статистического портала, самые высокие шансы на триумф имеет английский «Ливерпуль» (20,4%), который в прошлом сезоне стал чемпионом Премьер-лиги, однако прекратил свою борьбу в Лиге чемпионов на стадии 1/8 финала.

В тройке претендентов на титул также разместились еще один представитель Англии «Арсенал» (16%) и французский ПСЖ (12,1%), который является действующим триумфатором турнира. Четвертое и пятое место разделили лондонский «Челси» и испанская «Барселона» – их шансы оцениваются одинаково (по 8,4%).

Шансы команд на победу в Лиге чемпионов 2025/26 (по версии системы Opta):

По теме:
Он играл за Барселону. Чигринский завершил карьеру: сколько голов, трофеев
Легенда Ливерпуля – о Зинченко: «Он мне нравится, умный игрок»
ЛЕОНЕНКО: «Это лучший игрок сборной Украины. Не понял, почему продали»
Лига чемпионов Ливерпуль Арсенал Лондон ПСЖ Челси Барселона Opta
Николай Титюк Источник: The Analyst
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Футбол | 09 сентября 2025, 17:17 26
Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026

Поединок состоится 9 сентября в Баку и начнется ориентировочно в 19:00 по Киеву

У кого 7,7? Определен лучший игрок сборной Украины в матче с Азербайджаном
Футбол | 10 сентября 2025, 14:53 0
У кого 7,7? Определен лучший игрок сборной Украины в матче с Азербайджаном
У кого 7,7? Определен лучший игрок сборной Украины в матче с Азербайджаном

Самую высокую оценку в составе «сине-желтой» команды получил вингер Александр Зубков

Ребров принял радикальное решение после неудачи в матче против Азербайджана
Футбол | 10.09.2025, 08:44
Ребров принял радикальное решение после неудачи в матче против Азербайджана
Ребров принял радикальное решение после неудачи в матче против Азербайджана
Ребров подверг сомнению работу арбитра игры против Азербайджана
Футбол | 10.09.2025, 11:26
Ребров подверг сомнению работу арбитра игры против Азербайджана
Ребров подверг сомнению работу арбитра игры против Азербайджана
Азербайджан – Украина – 1:1. Позор в Баку. Видео голов и обзор матча
Футбол | 09.09.2025, 21:20
Азербайджан – Украина – 1:1. Позор в Баку. Видео голов и обзор матча
Азербайджан – Украина – 1:1. Позор в Баку. Видео голов и обзор матча
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
MaximusOne
Думаю Барса або Лiвер, також можливо Челсі як сюрприз варіант.
Ответить
0
Популярные новости
Скандал продолжается. Дешам обратился к ПСЖ после матча с Украиной
Скандал продолжается. Дешам обратился к ПСЖ после матча с Украиной
08.09.2025, 10:33 1
Футбол
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Если он победит, то станет лучшим боксером во все времена»
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Если он победит, то станет лучшим боксером во все времена»
09.09.2025, 08:26 2
Бокс
Лунин принял категорическое решение. Он отказался играть с украинцами
Лунин принял категорическое решение. Он отказался играть с украинцами
09.09.2025, 07:10 7
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо назначило нового тренера. Он играл за сборную Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо назначило нового тренера. Он играл за сборную Украины
09.09.2025, 16:12 57
Футбол
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Зачем Довбику это было делать, не понимаю»
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Зачем Довбику это было делать, не понимаю»
09.09.2025, 07:42 3
Футбол
ХИРН: «Для Усика это невероятный бой. Поединок двух абсолютных чемпионов»
ХИРН: «Для Усика это невероятный бой. Поединок двух абсолютных чемпионов»
08.09.2025, 08:24 2
Бокс
Юлиан Бойко вышел в 1/8 финала в Уолсолле и попал на чемпиона мира
Юлиан Бойко вышел в 1/8 финала в Уолсолле и попал на чемпиона мира
09.09.2025, 01:59
Снукер
«Поле». Ребров пояснил, почему Украина опозорилась в матче с Азербайджаном
«Поле». Ребров пояснил, почему Украина опозорилась в матче с Азербайджаном
09.09.2025, 21:35 70
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем