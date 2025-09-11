Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Дэвиса
Состоялась жеребьевка противостояния Кубка Дэвиса Украина – Доминикана

Поединки пройдут в Анталии 12 и 13 сентября, старт игрового дня в пятницу – в 11:00

Состоялась жеребьевка противостояния Кубка Дэвиса Украина – Доминикана
ФТУ. Сборная Украины по теннису

11 сентября состоялась жеребьевка матчевого противостояния Второй Мировой группы Кубка Дэвиса между сборными Украины и Доминиканской Республики.

Поединки пройдут 12 и 13 сентября на кортах отеля Megasaray в Анталии, Турция. Старт игрового дня в пятницу запланирован на 11:00 по Киеву.

Кубок Дэвиса. Вторая Мировая группа

Украина – Доминиканская республика

Пятница, 12 сентября (11:00)

  • Владислав Орлов – Роберто Сид Саберви
  • Вячеслав Белинский – Петер Бертран

Суббота, 13 сентября (11:00)

  • Алексей Крутых / Александр Овчаренко – Алехандро Хосе Гандини / Эммануэль Муньос
  • Вячеслав Белинский – Роберто Сид Саберви
  • Владислав Орлов – Петер Бертран

ФОТО. Состоялась жеребьевка противостояния Кубка Дэвиса Украина – Доминикана

По теме:
ТЕРЕЩУК: «Жеребьевка? Овчаренко по состоянию здоровья мало тренировался»
Капитан сборной пояснил, почему первый номер Украины не приехал на матч КД
ФОТО. Сборная Украины готовится к матчу с Доминиканой в Кубке Дэвиса
Кубок Дэвиса Владислав Орлов Вячеслав Белинский Алексей Крутых Александр Овчаренко сборная Украины по теннису сборная Доминиканской Республики по теннису Украина - Доминиканская Республика жеребьевка
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Sit Simurg
"Дайбог нашому теляті вовка з'їсти" - тільки так можна зараз вболівати за нашу збірну ..) 
Falko
А чого Овчаренко одиночку не грає? 
