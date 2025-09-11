Состоялась жеребьевка противостояния Кубка Дэвиса Украина – Доминикана

11 сентября состоялась жеребьевка матчевого противостояния Второй Мировой группы Кубка Дэвиса между сборными Украины и Доминиканской Республики.

Поединки пройдут 12 и 13 сентября на кортах отеля Megasaray в Анталии, Турция. Старт игрового дня в пятницу запланирован на 11:00 по Киеву.

Кубок Дэвиса. Вторая Мировая группа

Украина – Доминиканская республика

Пятница, 12 сентября (11:00)

Владислав Орлов – Роберто Сид Саберви

Вячеслав Белинский – Петер Бертран

Суббота, 13 сентября (11:00)

Алексей Крутых / Александр Овчаренко – Алехандро Хосе Гандини / Эммануэль Муньос

Вячеслав Белинский – Роберто Сид Саберви

Владислав Орлов – Петер Бертран

