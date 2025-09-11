Кубок Дэвиса11 сентября 2025, 12:31 | Обновлено 11 сентября 2025, 12:54
Состоялась жеребьевка противостояния Кубка Дэвиса Украина – Доминикана
Поединки пройдут в Анталии 12 и 13 сентября, старт игрового дня в пятницу – в 11:00
11 сентября состоялась жеребьевка матчевого противостояния Второй Мировой группы Кубка Дэвиса между сборными Украины и Доминиканской Республики.
Поединки пройдут 12 и 13 сентября на кортах отеля Megasaray в Анталии, Турция. Старт игрового дня в пятницу запланирован на 11:00 по Киеву.
Кубок Дэвиса. Вторая Мировая группа
Украина – Доминиканская республика
Пятница, 12 сентября (11:00)
- Владислав Орлов – Роберто Сид Саберви
- Вячеслав Белинский – Петер Бертран
Суббота, 13 сентября (11:00)
- Алексей Крутых / Александр Овчаренко – Алехандро Хосе Гандини / Эммануэль Муньос
- Вячеслав Белинский – Роберто Сид Саберви
- Владислав Орлов – Петер Бертран
ФОТО. Состоялась жеребьевка противостояния Кубка Дэвиса Украина – Доминикана
"Дайбог нашому теляті вовка з'їсти" - тільки так можна зараз вболівати за нашу збірну ..)
А чого Овчаренко одиночку не грає?
