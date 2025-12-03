Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Украинский теннисист в конце ноября завоевал 44-й парный трофей ITF
ITF
03 декабря 2025, 19:39
123
0

29 ноября Владимир Ужиловский стал победителем парного разряда M15 в Шарм-эш-Шейхе

Instagram. Ромен Факон и Владимир Ужиловский

29 ноября 37-летний украинский теннисист Владимир Ужиловский стал победителем парного турнира ITF M15 в Шарм-Эш-Шейхе, Египет.

Ужиловский завоевал трофей вместе со своим напарником Роменом Факоном из Бельгии. Владимир и Ромен были посеяны под вторым номером и в финале одолели первых сеяных Брайана Боземожа и Стижан Пеля со счетом 6:4, 6:2.

Владимир выиграл 44-й парный титул в карьере на уровне ITF и второй в сезоне 2025 года. В августе он стал чемпионом на кортах Коксейде вместе с Элгином Хублалом.

На прошлой неделе из украинцев на соревнованиях ITF отметился Александр Овчаренко, который вместе с Чарльзом Барри из Ирландии добрался до финала 25-тысячника в Анталии.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
