37-летний украинский теннисист завоевал 43-й парный трофей в карьере

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ITF
17 августа 2025, 18:36 |
218
0

Владимир Ужиловский стал чемпионом парного турнира ITF M25 в Коксейде

Instagram

Украинский теннисист Владимир Ужиловский стал чемпионом грунтового парного турнира ITF M25 в Коксейде, Бельгия.

В финале 37-летний украинец вместе со своим напарником Элгином Хублалом (Нидерланды) в трех сетах переиграл тандем Сезар Бушелагем (Франция) / Пьер-Антуан Тайю (Франция).

ITF M25 Коксейде. Пары. Грунт, финал

Владимир Ужиловский (Украина) / Элгин Хублал (Нидерланды) – Сезар Бушелагем (Франция) / Пьер-Антуан Тайю (Франция) – 6:4, 2:6, [10:5]

Для Ужиловского этот парный трофей стал первым в 2025 году и 43-м в карьере.

В одиночном разряде Владимир не играл с сентября 2024, но на следующей неделе выступит в квалификации челленджера в Аугсбурге. Также Ужиловский сыграет в парном разряде Аугсбурга вместе с немцем Майком Штайнером.

Владимир Ужиловский трофеи украинцев в теннисе
