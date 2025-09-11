Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Сикан продолжит карьеру в клубе, где играет футболист Динамо
Турция
«Трабзонспор» предложил «Коджаэлиспору» подписать украинского форварда

ФК Трабзонспор. Даниил Сикан

Форвард турецкого «Трабзонспора» Даниил Сикан с высокой вероятностью покинет нынешний клуб до закрытия трансферного окна. Об этом сообщает издание Demokrat Kocaeli.

24-летний футболист разочарован своим положением в команде и отношением главного тренера Фатиха Текке, поэтому планирует продолжить карьеру в другом клубе. Наставник «бордово-синих» не рассчитывает на украинца, так как считает, что он проигрывает конкуренцию за место в стартовом составе.

По этой причине «Трабзонспор» обратился к победителю второго дивизиона Турции 2024/25 «Коджаэлиспору», который давно следит за Сиканом и заинтересован в его услугах. «Бордово-синие» предложили подписать форварда на один сезон на правах аренды.

На данный момент стороны ведут переговоры о потенциальном переходе, а сам Сикан изучает предложение «Коджаэлиспора», который готов покрыть всю зарплату игрока. В составе новичка элитного дивизиона уже выступает украинский игрок – защитник киевского «Динамо» Александр Сирота (аренда).

Сикан перебрался в «Трабзонспор» в январе 2025 года, однако так и не сумел завоевать постоянное место в стартовом составе. В прошлом сезоне форвард провел 18 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. В нынешней кампании на счету игрока 64 минуты в четырех поединках.

По теме:
«Несколько знакомых лиц». Эриксен – про переход в Вольфсбург
ОФИЦИАЛЬНО. Защитник Александрии перебрался в Ворсклу
Стало известно, почему Виталий Роман из Руха не подписал контракт с Лехией
чемпионат Турции по футболу Даниил Сикан Трабзонспор Коджаэлиспор Александр Сирота трансферы аренда игрока
Николай Титюк Источник
