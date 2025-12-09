Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. КУЧЕР об уходе Хачериди: «Нужны игроки, которые будут помогать команде»
Украина. Первая лига
09 декабря 2025, 20:38 | Обновлено 09 декабря 2025, 21:14
Евгений зимой покинет «Черноморец»

ФК Чорноморець. Евгений Хачериди

Главный тренер «Черноморца» Александр Кучер подтвердил уход нескольких игроков из команды, а также назвал причину прощания с Евгением Хачериди.

– Александр Николаевич, правда ли, что «Черноморец» больше не рассчитывает на Лопыренка, Сухаря, Османа и Хачериди?

– С этой группой игроков мы прощаемся. Это правда. Такое наше совместное решение с президентом клуба.

– Хачериди, который присоединился к команде в ходе сезона, все же не смог физически играть после пятилетнего простоя, или есть другая причина, возможно последствия недавней травмы?

– Все вместе. Понимаете, нам нужны игроки, которые действительно будут помогать команде, а не просто находиться в клубе.

Ранее Кучер рассказал о финансовом состоянии «Черноморца» и договоренностях с президентом.

Черноморец Одесса Евгений Хачериди Александр Кучер Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу трансферы Максим Лопыренок Тимофей Сухарь Александр Осман
Иван Чирко Источник: Украинский футбол
Mark4854590
Ну і якби запрошувати гравця після такої тривалої паузи було таке собі рішення
