КУЧЕР об уходе Хачериди: «Нужны игроки, которые будут помогать команде»

Главный тренер «Черноморца» Александр Кучер подтвердил уход нескольких игроков из команды, а также назвал причину прощания с Евгением Хачериди.

– Александр Николаевич, правда ли, что «Черноморец» больше не рассчитывает на Лопыренка, Сухаря, Османа и Хачериди?

– С этой группой игроков мы прощаемся. Это правда. Такое наше совместное решение с президентом клуба.

– Хачериди, который присоединился к команде в ходе сезона, все же не смог физически играть после пятилетнего простоя, или есть другая причина, возможно последствия недавней травмы?

– Все вместе. Понимаете, нам нужны игроки, которые действительно будут помогать команде, а не просто находиться в клубе.

Ранее Кучер рассказал о финансовом состоянии «Черноморца» и договоренностях с президентом.