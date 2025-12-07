КУЧЕР: «Это не секрет, задержки у нас есть»

Главный тренер «Черноморца» Александр Кучер рассказал о финансовом состоянии команды и договоренностях с президентом.

– Видеть «Черноморец» перед зимними каникулами вне ведущей пары украинские болельщики не привыкли. Многие из них хорошо информированы о ситуации в клубе, когда выплата зарплаты осуществляется с длительными задержками. Как в таких условиях управлять командой?

– Это не секрет, задержки у нас есть. Но они бывают месяц или два. Зарплата всегда выплачивается, а больших задержек в «Черноморце» нет. Мы живем и работаем по этому графику, и президент клуба делает все возможное, чтобы гасить эти долги. Я думаю, что они будут выплачиваться, как и было договорено.

– Денежный вопрос как-то накладывает отпечаток на состояние команды?

– Мы все понимаем, что в футболе нет мелочей и все может сказываться. Но повторюсь: существуют договоренности, и президент клуба старается их выполнять.

