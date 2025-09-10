Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Трабзонспор согласился отпустить украинского футболиста в другую команду
Турция
10 сентября 2025, 13:09 |
703
3

Трабзонспор согласился отпустить украинского футболиста в другую команду

В услугах Даниила Сикана заинтересован «Коджаэлиспор», который намерен арендовать игрока

10 сентября 2025, 13:09 |
703
3
Трабзонспор согласился отпустить украинского футболиста в другую команду
ФК Трабзонспор. Даниил Сикан

Форвард турецкого «Трабзонспора» Даниил Сикан можеть покинуть нынешний клуб, так как недоволен игровым временем и сотрудничеством с главным тренермо Фатихом Текке.

По информации турецкой прессы, 24-летний футболист провел переговоры с президентом «бордово-синих» Эртугрулом Доганом и сообщил ему о своем желании уйти из команды.

В услугах Сикана заинтересованы два клуба, которые уже сделали предложения о переходе игрока. Бельгийский «Андерлехт» планировал заплатить один миллион евро за аренду украинца и прописать в соглашении опцию выкупа за шесть миллионов евро, однако «Трабзонспор» отказался от этого предложения.

Единственным вариантом для продолжения карьеры для футболиста остался турецкий «Коджаэлиспор», который намерен арендовать Даниила на один сезон и покрыть всю его зарплату. На данный момент стороны ведут переговоры о потенциальном переходе украинского форварда.

Сикан перебрался в «Трабзонспор» в январе 2025 года, однако так и не сумел завоевать постоянное место в стартовом составе. В прошлом сезоне форвард провел 18 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.

По теме:
Топ-трансфер. Реал нацелился на вингера ПСЖ
Клуб Ла Лиги хочет арендовать скандального защитника Реала
Шахтер этим летом отказался продать Алиссона в Англию за 35 млн евро
чемпионат Турции по футболу Трабзонспор Коджаэлиспор чемпионат Бельгии по футболу Андерлехт Даниил Сикан трансферы
Николай Титюк Источник: Günebakış Haber
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо назначило нового тренера. Он играл за сборную Украины
Футбол | 09 сентября 2025, 16:12 57
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо назначило нового тренера. Он играл за сборную Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо назначило нового тренера. Он играл за сборную Украины

Артем Яшкин вошел в тренерский штаб столичного клуба

ФОТО. Реакция игроков сборной Украины на ничью в Баку
Футбол | 09 сентября 2025, 21:25 25
ФОТО. Реакция игроков сборной Украины на ничью в Баку
ФОТО. Реакция игроков сборной Украины на ничью в Баку

Неожиданная потеря очков в Азербайджане

Хацкевич назвал нового тренера для сборной Украины. Есть и альтернатива
Футбол | 10.09.2025, 12:32
Хацкевич назвал нового тренера для сборной Украины. Есть и альтернатива
Хацкевич назвал нового тренера для сборной Украины. Есть и альтернатива
Ничья как поражение. Украина упустила победу над Азербайджаном
Футбол | 09.09.2025, 20:59
Ничья как поражение. Украина упустила победу над Азербайджаном
Ничья как поражение. Украина упустила победу над Азербайджаном
Ребров подверг сомнению работу арбитра игры против Азербайджана
Футбол | 10.09.2025, 11:26
Ребров подверг сомнению работу арбитра игры против Азербайджана
Ребров подверг сомнению работу арбитра игры против Азербайджана
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
An124_Ukr
Він як на мене нападник трохи тугенький - дивився огляд деяких матчів Трабзона з ним то це жах - з 5 сто відсоткових моментів жодного разу незабив(((
Ответить
+2
MaximusOne
В чому прикол грати в якомусь турецькому аутсайдері ?
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Лунин принял категорическое решение. Он отказался играть с украинцами
Лунин принял категорическое решение. Он отказался играть с украинцами
09.09.2025, 07:10 7
Футбол
Азербайджан – Украина – 1:1. Позор в Баку. Видео голов и обзор матча
Азербайджан – Украина – 1:1. Позор в Баку. Видео голов и обзор матча
09.09.2025, 21:20 20
Футбол
АЛЬ-ШЕЙХ – предостерег звезду бокса: «Мужик, ты можешь забыть об этом»
АЛЬ-ШЕЙХ – предостерег звезду бокса: «Мужик, ты можешь забыть об этом»
08.09.2025, 23:08
Бокс
Дубль Ярмоленко, ассист от Бленуце. Динамо провело матч с Лесным
Дубль Ярмоленко, ассист от Бленуце. Динамо провело матч с Лесным
08.09.2025, 17:05 102
Футбол
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Азербайджана
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Азербайджана
09.09.2025, 17:40 72
Футбол
Фабио УОРДЛИ: «Паркер поставил на кон свой бой с Усиком»
Фабио УОРДЛИ: «Паркер поставил на кон свой бой с Усиком»
09.09.2025, 04:10
Бокс
Вернидуб встретился с владельцем известного клуба УПЛ. Будет возвращение?
Вернидуб встретился с владельцем известного клуба УПЛ. Будет возвращение?
09.09.2025, 00:40 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем