Трабзонспор согласился отпустить украинского футболиста в другую команду

Форвард турецкого «Трабзонспора» Даниил Сикан можеть покинуть нынешний клуб, так как недоволен игровым временем и сотрудничеством с главным тренермо Фатихом Текке.

По информации турецкой прессы, 24-летний футболист провел переговоры с президентом «бордово-синих» Эртугрулом Доганом и сообщил ему о своем желании уйти из команды.

В услугах Сикана заинтересованы два клуба, которые уже сделали предложения о переходе игрока. Бельгийский «Андерлехт» планировал заплатить один миллион евро за аренду украинца и прописать в соглашении опцию выкупа за шесть миллионов евро, однако «Трабзонспор» отказался от этого предложения.

Единственным вариантом для продолжения карьеры для футболиста остался турецкий «Коджаэлиспор», который намерен арендовать Даниила на один сезон и покрыть всю его зарплату. На данный момент стороны ведут переговоры о потенциальном переходе украинского форварда.

Сикан перебрался в «Трабзонспор» в январе 2025 года, однако так и не сумел завоевать постоянное место в стартовом составе. В прошлом сезоне форвард провел 18 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.