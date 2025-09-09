Трабзонспор останется без украинца. Футболист решил покинуть клуб

Форвард турецкого «Трабзонспора» Даниил Сикан провел встречу с руководством «бордово-синей» команды, в ходе которой сообщил о своем желании покинуть клуб. Об этом сообщает Gunebakis Haber.

24-летний футболист недоволен своим положением и недоверием со стороны главного тренера Фатиха Текке, который почти не предоставляет украинцу игрового времени.

«Сикан, на которого руководство «Трабзонспора» и лично президент Эртугрул Доган возлагали большие надежды, намерен уйти. Даниил поговорил с руководством и выразил желание покинуть клуб. Текке отдал украинскому игроку всего 64 минуты игрового времени в четырех матчах чемпионата.

После просьбы Сикана об уходе, «бордово-синяя» команда оценивает ситуацию и планирует действовать в соответствии с решением главного тренера. Главным претендентом на форварда является турецкий «Кайсериспор»», – сообщили в Турции.

Сикан перебрался в «Трабзонспор» в январе 2025 года, однако так и не сумел завоевать постоянное место в стартовом составе. В прошлом сезоне форвард провел 18 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.