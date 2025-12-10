Шапаренко хочет купить известный клуб. Он должен заменить местную легенду

«Жирона» зимой планирует усилить центр поля и рассматривает Николая Шапаренко как одного из главных кандидатов.

По информации источника, представитель «Жироны» сообщил, что Кике Карсель работает над трансфером игрока «Динамо», ведь команда ищет замену Алейшу Гарсии – легенде клуба, который был ключевым в сезоне-2023/24. Мичел неоднократно подчеркивал недостаток конструктора атак, из-за чего Ивана Мартина перевели в опорную зону.

В случае успеха Шапаренко станет пятым украинцем в истории клуба. В сезоне 2025/26 он провел 19 матчей, забил 2 гола и сделал 6 ассистов.