Испания
10 декабря 2025, 06:22 |
Шапаренко хочет купить известный клуб. Он должен заменить местную легенду

Николай Шапаренко может оказаться в «Жироне»

Шапаренко хочет купить известный клуб. Он должен заменить местную легенду
ФК Динамо. Николай Шапаренко

«Жирона» зимой планирует усилить центр поля и рассматривает Николая Шапаренко как одного из главных кандидатов.

По информации источника, представитель «Жироны» сообщил, что Кике Карсель работает над трансфером игрока «Динамо», ведь команда ищет замену Алейшу Гарсии – легенде клуба, который был ключевым в сезоне-2023/24. Мичел неоднократно подчеркивал недостаток конструктора атак, из-за чего Ивана Мартина перевели в опорную зону.

В случае успеха Шапаренко станет пятым украинцем в истории клуба. В сезоне 2025/26 он провел 19 матчей, забил 2 гола и сделал 6 ассистов.

Дмитрий Олийченко
Комментарии
