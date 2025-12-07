Ключевой игрок Динамо отличился важным достижением в матче с Кудровкой

Матч с «Кудровкой» стал для украинского полузащитника киевского «Динамо» Николая Шапаренко 150-м в чемпионате Украины.

Столичный гранд добыл победу со счетом 2:1.

Дебютировал в чемпионате Украины украинец в составе «Илличевца» 4 мая 2015 в игре с «Шахтером». За 150 матчей Украинской Премьер-лиги Николай Шапаренко успел отличиться 26 забитыми мячами и 33 голевыми передачами. Всего в составе «бело-синих» полузащитник сыграл 242 игры, в которых оформил 34 гола и 40 голевых передач.

