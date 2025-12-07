Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
07 декабря 2025, 11:33 | Обновлено 07 декабря 2025, 11:34
Ключевой игрок Динамо отличился важным достижением в матче с Кудровкой

Украинский хавбек провел 150 матчей в составе столичного гранда

Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Шапаренко

Матч с «Кудровкой» стал для украинского полузащитника киевского «Динамо» Николая Шапаренко 150-м в чемпионате Украины.

Столичный гранд добыл победу со счетом 2:1.

Дебютировал в чемпионате Украины украинец в составе «Илличевца» 4 мая 2015 в игре с «Шахтером». За 150 матчей Украинской Премьер-лиги Николай Шапаренко успел отличиться 26 забитыми мячами и 33 голевыми передачами. Всего в составе «бело-синих» полузащитник сыграл 242 игры, в которых оформил 34 гола и 40 голевых передач.

Ранее сообщалось о том, что у Николая Шапаренко могут появиться проблемы в «Динамо».

Николай Шапаренко Динамо Киев Кудровка Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
