Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. У игрока сборной Украины могут возникнуть проблемы с приходом Костюка
Украина. Премьер лига
07 декабря 2025, 07:00 |
979
0

У игрока сборной Украины могут возникнуть проблемы с приходом Костюка

Николай Шапаренко может потерять регулярную игровую практику

07 декабря 2025, 07:00 |
979
0
У игрока сборной Украины могут возникнуть проблемы с приходом Костюка
ФК Динамо. Николай Шапаренко

Игорь Костюк официально стал исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» после увольнения Александра Шовковского.

По сообщениям украинского журналиста Сергея Тищенко, у десятки «Динамо» Николая Шапаренко могут возникнуть проблемы с игровой практикой, ведь он не совсем подходит под тактику нового наставника.

Ранее появилась информация, что кандидатура Костюка является временной, президент клуба Игорь Суркис на данный момент ведет переговоры с иностранным тренером, который имеет интересный бэкграунд.

По теме:
Металлист 1925 – Верес. Текстовая трансляция матча
Рух – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Кривбасс – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Игорь Костюк Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Николай Шапаренко
Дмитрий Олийченко Источник: Сергей Тищенко
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Челси нашел идеальный клуб для Мудрика, чтобы украинец вернулся в футбол
Футбол | 06 декабря 2025, 15:17 0
Челси нашел идеальный клуб для Мудрика, чтобы украинец вернулся в футбол
Челси нашел идеальный клуб для Мудрика, чтобы украинец вернулся в футбол

Украинец получит шанс в лондонском клубе, если успешно проявит себя в составе «Страсбурга»

Йожеф САБО: «Он пришел в Динамо, и его просто нет, слабый футболист»
Футбол | 07 декабря 2025, 08:31 2
Йожеф САБО: «Он пришел в Динамо, и его просто нет, слабый футболист»
Йожеф САБО: «Он пришел в Динамо, и его просто нет, слабый футболист»

Йожеф раскритиковал уровень Герреро

Известный клуб хочет вернуть Мудрика в футбол. Сенсационное предложение
Футбол | 07.12.2025, 07:54
Известный клуб хочет вернуть Мудрика в футбол. Сенсационное предложение
Известный клуб хочет вернуть Мудрика в футбол. Сенсационное предложение
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо договорилось о сотрудничестве с опытным тренером
Футбол | 06.12.2025, 15:44
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо договорилось о сотрудничестве с опытным тренером
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо договорилось о сотрудничестве с опытным тренером
Анонс 14-го тура Серии А: добавьте результативности, сеньоры! Но не все...
Футбол | 06.12.2025, 10:30
Анонс 14-го тура Серии А: добавьте результативности, сеньоры! Но не все...
Анонс 14-го тура Серии А: добавьте результативности, сеньоры! Но не все...
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Украинская спортсменка: «Если найти одно слово – мразь»
Украинская спортсменка: «Если найти одно слово – мразь»
05.12.2025, 12:58 3
Водные виды
Шевченко оценил шансы сборной Украины после жеребьевки ЧМ-2026
Шевченко оценил шансы сборной Украины после жеребьевки ЧМ-2026
06.12.2025, 08:06 2
Футбол
Лучший тренер в боксе вынес вердикт бою Усик – Уайлдер и выбрал победителя
Лучший тренер в боксе вынес вердикт бою Усик – Уайлдер и выбрал победителя
06.12.2025, 00:02 1
Бокс
Динамо получит солидное усиление накануне матча чемпионата с Кудровкой
Динамо получит солидное усиление накануне матча чемпионата с Кудровкой
05.12.2025, 11:47 7
Футбол
ВИДЕО. Курьез сезона в УПЛ. ЛНЗ оформил странный гол в матче чемпионата
ВИДЕО. Курьез сезона в УПЛ. ЛНЗ оформил странный гол в матче чемпионата
06.12.2025, 18:59
Футбол
Известный тренер прибыл в Динамо, но не впечатлил своей речью Суркиса
Известный тренер прибыл в Динамо, но не впечатлил своей речью Суркиса
06.12.2025, 08:33 15
Футбол
Долгожданная победа. Динамо прервало серию поражений и обыграло Кудровку
Долгожданная победа. Динамо прервало серию поражений и обыграло Кудровку
06.12.2025, 19:57 112
Футбол
Матч Украины с Гондурасом на ЧМ-2025 по socca отменен. Что случилось?
Матч Украины с Гондурасом на ЧМ-2025 по socca отменен. Что случилось?
05.12.2025, 22:23 4
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем