У игрока сборной Украины могут возникнуть проблемы с приходом Костюка

Игорь Костюк официально стал исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» после увольнения Александра Шовковского.

По сообщениям украинского журналиста Сергея Тищенко, у десятки «Динамо» Николая Шапаренко могут возникнуть проблемы с игровой практикой, ведь он не совсем подходит под тактику нового наставника.

Ранее появилась информация, что кандидатура Костюка является временной, президент клуба Игорь Суркис на данный момент ведет переговоры с иностранным тренером, который имеет интересный бэкграунд.