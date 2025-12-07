У игрока сборной Украины могут возникнуть проблемы с приходом Костюка
Николай Шапаренко может потерять регулярную игровую практику
Игорь Костюк официально стал исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» после увольнения Александра Шовковского.
По сообщениям украинского журналиста Сергея Тищенко, у десятки «Динамо» Николая Шапаренко могут возникнуть проблемы с игровой практикой, ведь он не совсем подходит под тактику нового наставника.
Ранее появилась информация, что кандидатура Костюка является временной, президент клуба Игорь Суркис на данный момент ведет переговоры с иностранным тренером, который имеет интересный бэкграунд.
