  4. Суркис начал переговоры с новым тренером, который может заменить Костюка
Украина. Премьер лига
30 ноября 2025, 22:02 |
3386
3

Суркис начал переговоры с новым тренером, который может заменить Костюка

Киевлян может возглавить иностранный специалист

30 ноября 2025, 22:02 |
3386
3 Comments
Суркис начал переговоры с новым тренером, который может заменить Костюка
ФК Динамо. Игорь Суркис

После увольнения Александра Шовковского исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» назначен Игорь Костюк.

По информации источника, кандидатура Костюка является временной, президент клуба Игорь Суркис в данный момент ведет переговоры с иностранцем, который имеет интересный бэкграунд. Но это тренер не из шорт-листа селекционной службы «Динамо», это кандидатура, которая была предложена иностранным функционером, имеющим хорошие отношения с Игорем Михайловичем.

Киевское «Динамо» проиграло 0:2 «Омонии» и имеет всего три очка за четыре тура Лиги конференций, что ухудшает шансы команды на выход в плей-офф. В УПЛ киевляне идут не лучше – всего лишь седьмая позиция и отставание от лидера «Шахтера» в десять очков.

После последнего поражения руководство киевлян уволило Шовковского.

Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Игорь Суркис
Дмитрий Олийченко Источник: Інсайди від Пасічника 2.0
Gargantua
это из Польши скорее всего, если друзья из Лехии. Или из Румынии, если Луческу насоветовал.
