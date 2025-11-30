Суркис начал переговоры с новым тренером, который может заменить Костюка

После увольнения Александра Шовковского исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» назначен Игорь Костюк.

По информации источника, кандидатура Костюка является временной, президент клуба Игорь Суркис в данный момент ведет переговоры с иностранцем, который имеет интересный бэкграунд. Но это тренер не из шорт-листа селекционной службы «Динамо», это кандидатура, которая была предложена иностранным функционером, имеющим хорошие отношения с Игорем Михайловичем.

Киевское «Динамо» проиграло 0:2 «Омонии» и имеет всего три очка за четыре тура Лиги конференций, что ухудшает шансы команды на выход в плей-офф. В УПЛ киевляне идут не лучше – всего лишь седьмая позиция и отставание от лидера «Шахтера» в десять очков.

После последнего поражения руководство киевлян уволило Шовковского.