Суркис начал переговоры с новым тренером, который может заменить Костюка
Киевлян может возглавить иностранный специалист
После увольнения Александра Шовковского исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» назначен Игорь Костюк.
По информации источника, кандидатура Костюка является временной, президент клуба Игорь Суркис в данный момент ведет переговоры с иностранцем, который имеет интересный бэкграунд. Но это тренер не из шорт-листа селекционной службы «Динамо», это кандидатура, которая была предложена иностранным функционером, имеющим хорошие отношения с Игорем Михайловичем.
Киевское «Динамо» проиграло 0:2 «Омонии» и имеет всего три очка за четыре тура Лиги конференций, что ухудшает шансы команды на выход в плей-офф. В УПЛ киевляне идут не лучше – всего лишь седьмая позиция и отставание от лидера «Шахтера» в десять очков.
После последнего поражения руководство киевлян уволило Шовковского.
