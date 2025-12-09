Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Воспитанник Динамо нашел себе новый клуб в УПЛ. Соглашение достигнуто
Украина. Премьер лига
09 декабря 2025, 23:09 | Обновлено 09 декабря 2025, 23:35
Воспитанник Динамо нашел себе новый клуб в УПЛ. Соглашение достигнуто

Даниил Сухоручко продолжит карьеру в элитном дивизионе

ФК Левый Берег. Даниил Сухорчуко

Украинский нападающий Даниил Сухоручко продолжит карьеру в одном из клубов украинской Премьер-лиги. Об этом сообщает телеграм-канал «Inside UPL».

По информации источника, 25-летний футболист достиг соглашения с одним из клубов элитного дивизиона чемпионата Украины. Крайним его клубом был киевский «Левый Берег», который он покинул в качестве свободного агента.

В текущем сезоне Даниил Сухоручко провел 15 матчей на клубном уроне во всех турнирах, в которых он успел отличиться одним забитым мячом и двумя голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 400 тысяч евро.

Даниил Сухоручко является воспитанником киевского «Динамо».

Даниил Кирияка Источник: Telegram
